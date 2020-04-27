2020-04-27T18:03:11+03:00
Общество

В Пулково прилетит самолет из Армении с 35 жителями Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Всех пассажиров осмотрят врачи, а после отправят на 14-дневный карантин из-за коронавируса
Лилия КОЗЛОВА
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Самолет из Еревана прилетит в Петербурге с 35 жителями города и ЛенобластиСамолет из Еревана прилетит в Петербурге с 35 жителями города и ЛенобластиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В аэропорту Пулково ожидают рейс из Армении, на борту которого находятся 119 россиян. Из них 35 пассажиров выйдут в Санкт-Петербурге. Почти все они жители города на Неве и Ленинградской области. Остальные полетят в Москву. Об этом рассказали в понедельник, 27 апреля 2020 года, в Смольном.

- В аэропорту всех прибывших осмотрят врачи. Сотрудники Роспотребнадзора выдадут им официальное предписание о необходимости оставаться дома 14 дней, разъяснят ограничения, введенные в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Багаж пассажиров продезинфицируют, - пояснили в администрации города.

пассажиры, прибывшие вывозными рейсами, проводят в аэропорту примерно столько же времени, как если бы они летели обычным рейсом. Это достигается благодаря тому, что для них предусмотрен «зеленый коридор» – отсутствуют очереди на паспортном контроле, на таможне, на выдаче багажа, на посадке в автобусы. Все перемещения в аэропорту сведены к минимуму. Эту работу координируют сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга.

С начала апреля Петербург принял 7 вывозных рейсов. С их помощью в Россию вернулись почти 700 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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