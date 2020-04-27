Руководители ведущих медучреждений Санкт-Петербурга стали советниками губернатора
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил руководителей ведущих медицинских учреждений своими советниками на общественных началах. Так, распоряжение было подписано в понедельник, 27 апреля 2020 года.
- Советниками губернатора Санкт-Петербурга на общественных началах назначены: генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А.Алмазова Минздрава России Евгений Шляхто, главный врач Детской городской больницы №2 святой Марии Магдалины Автандил Микава, - говорится в документе, опубликованном на портале администрации Северной столицы.
Также советниками стали декан Факультета стоматологии и медицинских технологий СПбГУ, заведующий кафедрой нейрохирургии и неврологии Медицинского факультета СПбГУ Юрий Щербук, директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга Александр Кужель.
ИСТОЧНИК KP.RU