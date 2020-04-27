2020-04-27T18:14:28+03:00
Общество

Руководители ведущих медучреждений Санкт-Петербурга стали советниками губернатора

Александр Беглов сам назначил главврачей и деканов
Лилия КОЗЛОВА
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Александр Беглов назначил руководителей ведущих медицинских учреждений советниками губернатора Санкт-Петербурга на общественных началахАлександр Беглов назначил руководителей ведущих медицинских учреждений советниками губернатора Санкт-Петербурга на общественных началахФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил руководителей ведущих медицинских учреждений своими советниками на общественных началах. Так, распоряжение было подписано в понедельник, 27 апреля 2020 года.

- Советниками губернатора Санкт-Петербурга на общественных началах назначены: генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А.Алмазова Минздрава России Евгений Шляхто, главный врач Детской городской больницы №2 святой Марии Магдалины Автандил Микава, - говорится в документе, опубликованном на портале администрации Северной столицы.

Также советниками стали декан Факультета стоматологии и медицинских технологий СПбГУ, заведующий кафедрой нейрохирургии и неврологии Медицинского факультета СПбГУ Юрий Щербук, директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга Александр Кужель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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