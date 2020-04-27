2020-04-27T18:33:27+03:00
Общество

Абитуриенты смогут поступить онлайн в вузы Санкт-Петербурга

Однако сроки приемной кампании пока неизвестны
Алина ЧЕМЕРИС
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Пока петербургские вузы ждут федерального распоряженияПока петербургские вузы ждут федерального распоряженияФото: Олег ЗОЛОТО
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В этом году абитуриенты, которые решили поступать в вузы Северной столицы, смогут сделать это, не выходя из дома. Как пояснили в Комитете по науке и высшей школе, этот вариант отрабатывался еще с осени прошлого года и оказался очень кстати в связи с режимом самоизоляции. В пилотный проект вошли несколько петербургских вузов, их перечень станет известен позднее.

Когда именно начнется приемная кампания, тоже пока неясно. Университеты ждут федерального распоряжения.

- Как ранее отметил министр по науке и высшей школе Валерий Фальков, приемная кампания будет организована с учетом интересов и возможностей абитуриентов. К сожалению, пока что это вся информация, которая у нас есть, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе профильного комитета.

Напомним, изменения в этом году ждут и школьников, которым необходимо сдавать ОГЭ и ЕГЭ. Несмотря на то, что график экзаменов еще не утвержден, для выпускников уже проводят онлайн-консультации. Для 9-классников только по основным предметам, для 11-классников – по основным и дополнительным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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