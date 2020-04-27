«Зенит» передал больницам Санкт-Петербурга средства на закупку средств защиты

27 Апр 2020 2020-04-27T18:51:20+03:00

Для врачей и медперсонала купят тысячи респираторов, экранов, комбинезонов и много другого

Изменить размер текста: A A

Футбольный клуб «Зенит» окажет финансовую поддержку еще двум медицинским учреждениям Санкт-Петербурга: ГБУЗ «Городская Покровская больница» и ГБУЗ «Городская Александровская больница». Помощь оказывается врачам и всему медперсоналу в рамках социального проекта «Вместе победим!». На выделенные средства для них приобретаются средства индивидуальной защиты.

- Невозможно не заметить, насколько остро стоит вопрос обеспечения населения средствами индивидуальной защиты, в том числе из-за дефицита и ажиотажного спроса на них. Нехватка основных расходных материалов сказывается и на больницах, по причине чего персонал медицинских учреждений подвергается большой опасности при работе с пациентами, - отметил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

На средства, переданные от футбольного клуба, больницам будут переданы 1600 комбинезонов, 300 защитных очков, 2380 респираторов FFP2 и FFP3, 1000 экранов, 80 одноразовых халатов, а также 30 пульсоксиметров.

Ранее сине-бело-голубые закупили медицинское оборудование и ключевые расходные материалы для городской больницы Святого Великомученика Георгия, перепрофилированной под лечение гриппа, ОРВИ, пневмонии и коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU