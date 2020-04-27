Больница № 20 получила аппараты ИВЛ для лечения больных коронавирусом в Санкт-Петербурге

27 Апр 2020 2020-04-27T19:18:06+03:00

Также в медучреждение передано порядка 100 единиц оборудования и комплектующих

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Городская больница № 20 Санкт-Петербурга получила медицинское оборудование, необходимое для лечения больных коронавирусной инфекцией. Как стало известно в понедельник, 27 апреля 2020 года, в рамках акции #МыВместе, в учреждении появились аппараты ИВЛ, концентраторы кислорода, увлажнители дыхательных смесей, рото-носовые маски, трубки дыхательные и другое оборудование, важное для борьбы с тяжелым протеканием заболевания. Компания «Марвел-Дистрибуция» присоединилась к акции, закупив и доставив в больницу порядка 100 единиц оборудования и комплектующих.

- Это очень ценная для нас помощь, в стационаре мы лечим петербуржцев со средним и тяжелым течением коронавирусной инфекции, им жизненно необходимы аппараты ИВЛ и комплектующие, - отметила главный врач больницы Татьяна Суровцева.

Также она обратилась к горожанам в преддверии майских праздников с просьбой оставаться дома, несмотря на теплые дни.

- Врачи сейчас стараются и работают в тяжелых условиях ради всех вас. Поберегите врачей, себя и свои семьи, - добавила главврач.

Больница № 20 одной из первых в Санкт-Петербурге перепрофилирована под лечение пациентов с тяжелым течением респираторных инфекций, вызванных коронавирусом. Также сейчас переоборудование проходит в поликлиническом отделении медучреждения. Там разместят инфекционный стационар.

ИСТОЧНИК KP.RU