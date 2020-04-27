Две гигантские пробки собрались на внутренней стороне КАД

27 Апр 2020 2020-04-27T19:21:40+03:00

Первая растянулась на 14 км от Горского шоссе до проспекта Энгельса, а вторая, чуть позже, на 11 км от Комендантского проспекта до проспекта Энгельса

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К вечеру понедельника 27 апреля в Санкт-Петербурге зафиксировали сразу две гигантских пробки. Причем, обе случились на внутренней стороне КАД. По данным на 17:15, в городе наблюдали самую длинную пробку для данного времени суток за последнюю неделю самоизоляции. Она образовалась на внутренней стороне КАД на отрезке от Горского шоссе до проспекта Энгельса.

- Длина пробки составила 14 километров. Затем уже к 18:12 на участке от Комендантского проспекта до проспекта Энгельса зафиксирован еще один необычно сложный трафик. В пробке длиной 11,3 километра можно потерять 52 минуты, что на 33 минуты больше обычного, - сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По словам очевидцев из сообщества «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте», не последнюю роль в пробке сыграла авария, произошедшая примерно на 22-м километре дороги рядом с полосой, на которой укладывают новый асфальт. На месте замечена машина реанимации.

Фото: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU