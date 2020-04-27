Казанский собор вновь отреставрируют

27 Апр 2020 2020-04-27T19:49:30+03:00

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Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала ордер на проведение реставрации фасадов Казанского собора. Вскоре строительные леса возведут на той стороне объекта культурного наследия федерального значения, которая располагается у Казанской площади.

- Производство работ будет вестись до 20 декабря 2021 года. Затем фасадные леса демонтируют в течение 10 дней. Далее на срок до 15 мая 2021 рабочие подрядчика ООО ПСБ «ЖилСтрой» займутся восстановлением благоустройства, - сообщает пресс-служба ГАТИ.

Строительные леса возведут на части здания со стороны Казанской площади. Фото: ГАТИ Петербурга

Напомним, ранее в 2018-м году строительные леса одели восточную часть Казанского собора, которая выходит на канал Грибоедова. Тогда работал все тот же подрядчик по контракту за 33,7 млн рублей. Поверхность камня щадящим воздушным методом очищали от загрязнений, а также плесени, мха, грибов и после удаляли поздние цементные вставки. Затем на фасад нанесли тонированную защитную пленку из извести, которая даже возмутила горожан в свое время.

ИСТОЧНИК KP.RU