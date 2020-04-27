Труп маленького лосенка с огнестрельным ранением обнаружили в лесу Кингисеппа
27 апреля сотрудники Охотнадзора Ленобласти рассказали о том, что в прошедшее воскресенье в лесном массиве у одной из деревень Кингисеппского района нашли труп лосенка. На убитого малыша наткнулся егерь. Инспектор Охотнадзора тут же выехали на место вместе с полицией. Далее специалисты установили, что лосенок получил смертельное огнестрельное ранение.
- Малыш был совсем мал, точно родился в этом году. Следов разделки или погрузки туши взрослого лося поблизости не обнаружено. Зато найдены свежие следы двух взрослых лосей, которые уходили в лес. Пройдя по следам, инспектор и полицейские крови не обнаружили. Есть основания полагать, что самке все же удалось спастись, - рассказывают в Охотнадзоре 47-го региона.
Инспектор ведомства написал заявление в полицию за незаконную добычу лосенка. Дальнейшее расследование ляжет на плечи правоохранительных органов. Браконьера пока что не нашли.
ИСТОЧНИК KP.RU