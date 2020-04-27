2020-04-27T20:20:44+03:00
Происшествия

Труп маленького лосенка с огнестрельным ранением обнаружили в лесу Кингисеппа

Лосиха, скорее всего, спаслась от браконьера, но вот дитя не уберегла
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти егерь наткнулся на труп лосенка, застреленного браконьером.В Ленобласти егерь наткнулся на труп лосенка, застреленного браконьером.Фото: Артем КИЛЬКИН
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27 апреля сотрудники Охотнадзора Ленобласти рассказали о том, что в прошедшее воскресенье в лесном массиве у одной из деревень Кингисеппского района нашли труп лосенка. На убитого малыша наткнулся егерь. Инспектор Охотнадзора тут же выехали на место вместе с полицией. Далее специалисты установили, что лосенок получил смертельное огнестрельное ранение.

- Малыш был совсем мал, точно родился в этом году. Следов разделки или погрузки туши взрослого лося поблизости не обнаружено. Зато найдены свежие следы двух взрослых лосей, которые уходили в лес. Пройдя по следам, инспектор и полицейские крови не обнаружили. Есть основания полагать, что самке все же удалось спастись, - рассказывают в Охотнадзоре 47-го региона.

Инспектор ведомства написал заявление в полицию за незаконную добычу лосенка. Дальнейшее расследование ляжет на плечи правоохранительных органов. Браконьера пока что не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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