2020-04-27T21:06:00+03:00
Происшествия

Смерть трех человек в жутком пожаре в деревне Ленобласти стала уголовным делом

Вместе с людьми сгорел кирпичный дом на площади 94 «квадратов»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти возбудили уголовное дело после обнаружения трех трупов в сгоревшем кирпичном доме.В Ленобласти возбудили уголовное дело после обнаружения трех трупов в сгоревшем кирпичном доме.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения трех трупов неизвестных людей после пожара в деревне Хомировичи в Лужском районе Ленинградском области. По информации ГУ МЧС России по 47-му региону, огонь в кирпичном доме вспыхнул чуть позже 5 часов утра. На место прибыли 8 пожарных и 2 единицы техники. К 06:39 пожар полностью ликвидировали. Он уничтожил весь дом площадью 94 квадратных метра. К сожалению, на пепелище обнаружили тела трех неизвестных человек.

- У всех были следы термического воздействия. Следователями проверяются различные версии происшествия, назначены судебно-медицинские, молекулярно-генетические, пожаротехнические экспертизы. Также допрашиваются очевидцы, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Уголовное дело возбуждено по статье за причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Если виновника найдут, то ему грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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