2020-04-27T21:50:53+03:00
Происшествия

Полиция Петербурга вычислила пенсионерку, постоянно нарушавшую самоизоляцию, по камерам видеонаблюдения

59-летняя жительница Приморского района вернулась из Нью-Йорка, но даже не думала сидеть на домашнем карантине
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге полиция нашла по камерам видеонаблюдения злостную нарушительницу режима самоизоляции. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и ЛенобластиВ Петербурге полиция нашла по камерам видеонаблюдения злостную нарушительницу режима самоизоляции. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
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Полиция несколько раз поймала с поличным пенсионерку из Петербурга, которая, мягко говоря, недобросовестно исполняла режим самоизоляции. Дело в том, что 59-летняя жительница Приморского района гостила в Нью-Йорке и вернулась Северную столицу 15 апреля. Однако она даже не думала соблюдать предписанный ей 14-дневный карантин. Многочисленные нарушения пенсионерки зафиксировала камера видеонаблюдения прямо на ее доме на улице Маршала Новикова.

- Сотрудниками полиции установлено, что женщина не соблюдала предписанный режим, покидала квартиру и свободно передвигалась по району, встречаясь с другими людьми. Это подтвердили записи с камер видеонаблюдения, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В итоге на злостную нарушительницу составили административный протокол. Ей грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Полиция Петербурга вычислила пенсионерку, постоянно нарушавшую самоизоляцию, по камерам видеонаблюдения
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