Общежитие еще одного университета Петербурга закрыли на карантин по коронавирусу

27 Апр 2020 2020-04-27T22:13:52+03:00

В этот раз опасная инфекция подтвердилась у студента ПГУПС императора Александра I

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Общежитие Петербургского университета путей сообщения (ПГУПС) императора Александра I закрыли на карантин по коронавирусу. Все из-за студента, заразившегося опасной инфекцией. Руководство вуза крайне недовольно систематическими нарушениям самоизоляции, установленной в целях нераспространения COVID-19.

- Это привело к тому, что студент, проживающий в общежитии №5, корпус №3, заразился коронавирусом. В результате было выдано предписание главного санитарного врача о полной изоляции проживающих в данном общежитии, оно закрыто на карантин. В течение 14 дней все проживающие будут находиться под медицинским наблюдением. В ближайшее время у них возьмут анализы для определения наличия у них инфекции, - сообщают в пресс-службе вуза.

Студентам из остальных общежитий университета советуют носить защитные маски, держать социальную дистанцию, находиться на улице как можно меньше и прекратить трудовую деятельность, если она не дистанционная.

ИСТОЧНИК KP.RU