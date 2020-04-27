2020-04-27T22:13:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Общежитие еще одного университета Петербурга закрыли на карантин по коронавирусу

В этот раз опасная инфекция подтвердилась у студента ПГУПС императора Александра I
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Общежитие ПГУПС закрыли на карантин по коронавирусу.Общежитие ПГУПС закрыли на карантин по коронавирусу.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Общежитие Петербургского университета путей сообщения (ПГУПС) императора Александра I закрыли на карантин по коронавирусу. Все из-за студента, заразившегося опасной инфекцией. Руководство вуза крайне недовольно систематическими нарушениям самоизоляции, установленной в целях нераспространения COVID-19.

- Это привело к тому, что студент, проживающий в общежитии №5, корпус №3, заразился коронавирусом. В результате было выдано предписание главного санитарного врача о полной изоляции проживающих в данном общежитии, оно закрыто на карантин. В течение 14 дней все проживающие будут находиться под медицинским наблюдением. В ближайшее время у них возьмут анализы для определения наличия у них инфекции, - сообщают в пресс-службе вуза.

Студентам из остальных общежитий университета советуют носить защитные маски, держать социальную дистанцию, находиться на улице как можно меньше и прекратить трудовую деятельность, если она не дистанционная.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лоси открыли купальный сезон и переплыли озеро в Ленобласти на глазах у людей
Чечня передала Петербургу 14 тысяч продуктовых наборов для малообеспеченных семей
Таможенники Петербурга пресекли массовый вывоз защитных очков и масок в Украину и Словакию
Пару красивых лебедей и трудолюбивого дятла заметили в парке Монрепо
«Лада» снесла подростка на мопеде в Ленобласти
Парочку попугайчиков, застрявших в вентиляции многоэтажки, спасли в Петербурге
Общежитие еще одного университета Петербурга закрыли на карантин по коронавирусу
Полиция Петербурга вычислила пенсионерку, постоянно нарушавшую самоизоляцию, по камерам видеонаблюдения
Мариинская больница приняла первых больных с подозрением на коронавирус
Смерть трех человек в жутком пожаре в деревне Ленобласти стала уголовным делом
Власти Петербурга отметили отрицательную динамику по коронавирусу накануне майских праздников
Труп маленького лосенка с огнестрельным ранением обнаружили в лесу Кингисеппа
Александр Беглов о смертях медиков от коронавируса в Санкт-Петербурге: «Утрата любого из них – двойная потеря»
Казанский собор вновь отреставрируют
Две гигантские пробки собрались на внутренней стороне КАД
Больница № 20 получила аппараты ИВЛ для лечения больных коронавирусом в Санкт-Петербурге
«Зенит» передал больницам Санкт-Петербурга средства на закупку средств защиты
Поликлинику городской больницы № 20 в Санкт-Петербурге переоборудуют под инфекционный стационар
Абитуриенты смогут поступить онлайн в вузы Санкт-Петербурга
Руководители ведущих медучреждений Санкт-Петербурга стали советниками губернатора
В Пулково прилетит самолет из Армении с 35 жителями Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Более 2,7 тысяч новых деревьев высадили в Санкт-Петербурге в апреле