Парочку попугайчиков, застрявших в вентиляции многоэтажки, спасли в Петербурге

27 Апр 2020 2020-04-27T22:43:48+03:00

В Петербурге два попугайчика на двое суток застряли в вентиляционной шахте дома. Фото: vk.com/koshkispas

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Оказалось, в Петербурге не только домашние коты могут отправиться в путешествие по вентиляционной шахте и застрять там надолго, но и даже попугайчики. Таковыми стали два пернатых друга-неразлучника из квартиры на проспекте Кузнецова. Хозяева птичек не закрыли вентиляцию решеткой в одной из комнат, что чуть не привело к плохим последствиям.

Дружки-попугаи прилично изголодались за время заточения и напрочь испачкались. Фото: vk.com/koshkispas

- Квартира на девятом этаже девятиэтажного дома, совсем рядом крыша, куда выходят шахты, а они ничем не прикрыты... Была опасность, что попугайчики вообще могут оказаться на улице и тогда быть беде. Извлечение птичек прошло по классической схеме. С крыши нашли беглецов с помощью камеры, определили место в квартире, заткнули выход шахты на крыше, а затем пробили небольшое отверстие в стене кухни и достали птичек, - рассказывают волонтеры «Кошкиспаса» в своей официальной группе во «Вконтакте».

Чтобы вызволить птичек, пришлось пробивать стену. Фото: vk.com/koshkispas

Спустя двое суток заточения в шахте попугайчики вернулись домой. Голодные, пыльные, но зато целые!

Спасатели достали двух попугайчиков, залетевших в вентиляцию на проспекте Кузнецова в Санкт-Петербурге.Видео: vk.com/koshkispas

ИСТОЧНИК KP.RU