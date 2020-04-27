«Лада» снесла подростка на мопеде в Ленобласти

27 Апр 2020 2020-04-27T23:11:04+03:00

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27 апреля около 18:15 в селе Путилово, что находится в Кировском районе Ленинградской области, «Лада» столкнулась с юным водителем мопеда Lifan Alfa. Однако парню исполнилось 16 лет, так что двигался он на своем «коне» по закону, хоть и угодил в серьезные неприятности. Авария произошла на улице Братьев Пожарских у дома №29. В итоге врачи скорой помощи госпитализировали подростка в больницу. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП.

- 35-летний водитель ВАЗ-2114 двигался по улице Братьев Пожарских в сторону железнодорожной станции «Назия». Навстречу легковому автомобилю ехал мопед, направляясь в сторону автодороги «Кола». В результате столкновения 16-летнего мальчика доставили в городскую больницу в карете скорой помощи. У него диагностировали травмы средней степени тяжести, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Водитель легковушки отделался только испугом. А вот его «ласточку» теперь надо ремонтировать – у нее снесло боковое зеркало заднего вида и прилично смяло дверь со стороны пассажира.

ИСТОЧНИК KP.RU