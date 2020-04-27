2020-04-27T23:11:04+03:00
Происшествия

«Лада» снесла подростка на мопеде в Ленобласти

16-летнего парня доставили в больницу с травмами средней степени тяжести
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Ленобласти "Лада" наехала на подростка в мопеде, двигавшегося во встречном направлении. Фото: vk.com/dorinspbВ Ленобласти "Лада" наехала на подростка в мопеде, двигавшегося во встречном направлении. Фото: vk.com/dorinspb
Изменить размер текста:

27 апреля около 18:15 в селе Путилово, что находится в Кировском районе Ленинградской области, «Лада» столкнулась с юным водителем мопеда Lifan Alfa. Однако парню исполнилось 16 лет, так что двигался он на своем «коне» по закону, хоть и угодил в серьезные неприятности. Авария произошла на улице Братьев Пожарских у дома №29. В итоге врачи скорой помощи госпитализировали подростка в больницу. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП.

- 35-летний водитель ВАЗ-2114 двигался по улице Братьев Пожарских в сторону железнодорожной станции «Назия». Навстречу легковому автомобилю ехал мопед, направляясь в сторону автодороги «Кола». В результате столкновения 16-летнего мальчика доставили в городскую больницу в карете скорой помощи. У него диагностировали травмы средней степени тяжести, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Водитель легковушки отделался только испугом. А вот его «ласточку» теперь надо ремонтировать – у нее снесло боковое зеркало заднего вида и прилично смяло дверь со стороны пассажира.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лоси открыли купальный сезон и переплыли озеро в Ленобласти на глазах у людей
Чечня передала Петербургу 14 тысяч продуктовых наборов для малообеспеченных семей
Таможенники Петербурга пресекли массовый вывоз защитных очков и масок в Украину и Словакию
Пару красивых лебедей и трудолюбивого дятла заметили в парке Монрепо
«Лада» снесла подростка на мопеде в Ленобласти
Парочку попугайчиков, застрявших в вентиляции многоэтажки, спасли в Петербурге
Общежитие еще одного университета Петербурга закрыли на карантин по коронавирусу
Полиция Петербурга вычислила пенсионерку, постоянно нарушавшую самоизоляцию, по камерам видеонаблюдения
Мариинская больница приняла первых больных с подозрением на коронавирус
Смерть трех человек в жутком пожаре в деревне Ленобласти стала уголовным делом
Власти Петербурга отметили отрицательную динамику по коронавирусу накануне майских праздников
Труп маленького лосенка с огнестрельным ранением обнаружили в лесу Кингисеппа
Александр Беглов о смертях медиков от коронавируса в Санкт-Петербурге: «Утрата любого из них – двойная потеря»
Казанский собор вновь отреставрируют
Две гигантские пробки собрались на внутренней стороне КАД
Больница № 20 получила аппараты ИВЛ для лечения больных коронавирусом в Санкт-Петербурге
«Зенит» передал больницам Санкт-Петербурга средства на закупку средств защиты
Поликлинику городской больницы № 20 в Санкт-Петербурге переоборудуют под инфекционный стационар
Абитуриенты смогут поступить онлайн в вузы Санкт-Петербурга
Руководители ведущих медучреждений Санкт-Петербурга стали советниками губернатора
В Пулково прилетит самолет из Армении с 35 жителями Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Более 2,7 тысяч новых деревьев высадили в Санкт-Петербурге в апреле