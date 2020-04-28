2020-04-28T00:02:56+03:00
Общество

Таможенники Петербурга пресекли массовый вывоз защитных очков и масок в Украину и Словакию

Данные товары временно нельзя вывозить с территории России [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербургские таможенники пресекли вывоз средств индивидуальной защиты за границу. Фото: предоставлено "Комсомолке" в пресс-службе СЗТУПетербургские таможенники пресекли вывоз средств индивидуальной защиты за границу. Фото: предоставлено "Комсомолке" в пресс-службе СЗТУ
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Санкт-Петербургская таможня предотвратила две попытки вывоза за рубеж средств индивидуальной защиты. Подозрительные коробки с товаром осмотрели на Южном и Василеостровском постах. Оказалось, что внутри одной из партий компактно лежали 11,5 тысяч защитных очков с линзами, которые должны были попасть в Украину. В других коробках упаковали 3 тысячи гигиенических масок для лица, созданных из синтетических и хлопковых тканей. Их хотели отправить в Словакию.

Несколько тысяч защитных масок и очков направлялись в Украину и Словакию. Фото: предоставлено "Комсомолке" в пресс-службе СЗТУ

Несколько тысяч защитных масок и очков направлялись в Украину и Словакию. Фото: предоставлено "Комсомолке" в пресс-службе СЗТУ

- Эти товары, относящиеся к средствам индивидуальной защиты, временно запрещено вывозить за пределы Российской Федерации в соответствии с постановлением правительства. Сейчас возбуждены дела об административных правонарушениях по фактам несоблюдения данного запрета. Все товары уже изъяли, - передает пресс-служба СЗТУ.

Добавим, что таможенники не сообщают, кто организовал данные поставки: физлица или же компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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