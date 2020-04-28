Лоси открыли купальный сезон и переплыли озеро в Ленобласти на глазах у людей

28 Апр 2020 2020-04-28T01:39:45+03:00

Сохатых не волновало присутствие физкультурников и других посетителей парковой зоны в Лодейном Поле

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Жителю Лодейного Поля из Ленобласти повезло увидеть воочию купание лосей в местном озере с характерным названием Озерко. Удивленный мужчина поспешил включить камеру телефона и успел снять на видео небольшое путешествие сохатых. Запись в итоге опубликовали в группе «Лодейное Поле и Подпорожье» во «Вконтакте». На видео заметно, как лоси достаточно умело и быстро добираются до другого берега, не обращая внимания на взоры и комментарии восхищенных людей.

- Лоси переплыли озеро, поднялись по крутому берегу и затерялись в группе физкультурников, поддерживающих форму в период карантина. Любопытно, что присутствие животных никто из бегунов не заметил. Лишь только один из них обратил внимание на странные головные уборы догоняющих его "спортсменов", ему показалось необычной техника их бега, - иронизирует автор видеозаписи Юрий.

Публикация собрала множество лайков и позитивных комментариев. Местные жители заметили, что звери стали охотнее показываться на публику со времен режима самоизоляции. Оценить мастерство сохатых пловцов можно на видео ниже.

Фото: СОЦСЕТИ

Лоси открыли купальный сезон, переплыв через озеро в Ленобласти.Видео: vk.com/id31620058

ИСТОЧНИК KP.RU