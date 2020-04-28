Прогноз погоды на 28 апреля в Санкт-Петербурге: до +10 и снег с дождем

28 Апр 2020 2020-04-28T07:42:43+03:00

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Вслед за удивительной зимой в Санкт-Петербурге продолжается не менее удивительная весна. Чего стоит только конец апреля, когда горожане еще ходят в теплых куртках и шапках, а при солнце и плюсовой температуре на голову то и дело сыпется снег. Так будет и в наступивший вторник.

- 28 апреля в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность. Утром ясно и без существенных осадков, местами слабый туман, а в конце дня возможен небольшой мокрый снег с дождем. Ветер восточных направлений, умеренный. Температура днем +8…+10 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало, - говорится на сайте городского гидрометцентра.

Учитывая, что с утра на небе ярко светит солнца и нет ни облачка, вечерний снег может удивлять, но погода в Петербурге очень изменчива. Из-за близости к Северу не сбылся и долгосрочный прогноз на апрель, который в начале месяца давали синоптики. Вместо весеннего тепла горожане получили холодный циклон. И ждать приятных +10…+15 градусов теперь можно не раньше майских праздников. Потепление обещают с 3-4 числа.

ИСТОЧНИК KP.RU