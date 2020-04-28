2020-04-28T08:12:24+03:00
Коронавирус Covid-19

В Санкт-Петербурге создадут базу доноров крови, переболевших коронавирусом

Это необходимо для получения плазмы и ее переливания больным
Петр КИБЕР
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В Петербурге создадут банк доноров, переболевших коронавирусом.В Петербурге создадут банк доноров, переболевших коронавирусом.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге будет создана база доноров крови, перенесших коронавирусную инфекцию. В дальнейшем это поможет лечить пациентов с COVID-19, которым будут переливать плазму от вылечившихся доноров.

- Сегодня начато формирование базы потенциальных доноров - тех, кто может сдать кровь и из нее будет получена плазма. Сейчас это работа с учреждениями, которые уже выписывали пациентов с коронавирусом, - сообщили ТАСС в городском Комитете по здравоохранению.

При этом сдавать кровь выздоровевший человек может не раньше, чем через две недели после выписки из больницы.

Сейчас переливание плазмы активно используется во многих странах мира. В России это начали практиковать в московских клиниках. В крови вылечившегося пациента формируются антитела, которые помогают победить коронавирус организму больного. Это будут делать и в Петербурге.

Напомним, что одним из первых доноров плазмы стал петербургский спортсмен Петр Тюшкевич, переболевший COVID-19 в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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