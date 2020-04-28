Полиция поймала грабителя, напавшего на шофера хлебозавода

28 Апр 2020 2020-04-28T08:29:30+03:00

Злоумышленник проткнул колесо на рабочей машине и отобрал 7 тысяч рублей у водителя

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Полицейские Московского района Санкт-Петербурга нашли и задержали агрессивного мужчину, который с ножом напал на водителя хлебной машины. Итогом атаки стало порезанное колесо «Газели» и семь тысяч рублей, украденные у шофера.

- 26 апреля в 17:20 в дежурную часть через 02 поступило сообщение о том, что во дворе дома 220 по Московскому пр. на водителя хлебного завода 1995 года рождения напали двое с ножом, разбили стекло в машине, забрали 7 000 рублей, после чего скрылись с места происшествия, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Позднее полицейские установили, что нападавший был один. Он сидел в припаркованном у дома «Рено Логан». Когда «Газель» остановилась, мужчина вышел из иномарки, и потребовал у шофера хлебозавода отдать ключи от служебной машины.

Получив отказ, злоумышленник достал нож, отобрал наличные деньги и порезал колесо на «Газели». После чего ударил по зеркалу и зашел в парадную дома, у которого все и произошло.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», а вскоре полицейские задержали и нападавшего. Им оказался 55-летний петербуржец. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU