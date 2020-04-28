Эксперты подсчитали уровень заболеваемости коронавирусом на Северо-Западе

28 Апр 2020 2020-04-28T08:50:37+03:00

Петербург стал третьим на Северо-Западе по числу больных на 100 тысяч населения. Фото: Олег ЗОЛОТО

По числу случаев на 100 тысяч населения, лидирует не Петербург

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Специалисты общероссийского Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) подсчитали уровень заболеваемости инфекцией COVID-19 в Северо-Западном федеральном округе страны из расчета на 100 тысяч населения. Лидером, что удивительно, стал не город на Неве, а Мурманск.

- В Санкт-Петербурге в среднем 60,9 больных на 100 тысяч человек, - сообщается в инфографике ИЦК.

А вот Мурманской области, где на одной из масштабных строек зафиксирована вспышка заболевания, индекс составляет 130,9. Всего с начала пандемии здесь выявлены 989 случаев коронавируса.

Второе место занимает Республика Коми (69,8). Здесь, при малой населенности, результат дало массовое заражение в одной из больниц. Всего зарегистрировано 590 инфицированных пациентов.

Петербург, хоть и занимает третье место, но лидирует на северо-западе по числу больных. В городе 3238 человек. 489 из них вылечились, 27 умерли.

Далее по убывающей в рейтинге идут Ленинградская область, Новгородская, Калиниградская области, Ненецкий автономный округ, Псковская область, архангельская, Вологодская и замыкает все Республика Карелия, где болеют всего 9 человек на 100 тысяч населения.

ИСТОЧНИК KP.RU