Эксперты подсчитали уровень заболеваемости коронавирусом на Северо-Западе
Специалисты общероссийского Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) подсчитали уровень заболеваемости инфекцией COVID-19 в Северо-Западном федеральном округе страны из расчета на 100 тысяч населения. Лидером, что удивительно, стал не город на Неве, а Мурманск.
- В Санкт-Петербурге в среднем 60,9 больных на 100 тысяч человек, - сообщается в инфографике ИЦК.
А вот Мурманской области, где на одной из масштабных строек зафиксирована вспышка заболевания, индекс составляет 130,9. Всего с начала пандемии здесь выявлены 989 случаев коронавируса.
Второе место занимает Республика Коми (69,8). Здесь, при малой населенности, результат дало массовое заражение в одной из больниц. Всего зарегистрировано 590 инфицированных пациентов.
Петербург, хоть и занимает третье место, но лидирует на северо-западе по числу больных. В городе 3238 человек. 489 из них вылечились, 27 умерли.
Далее по убывающей в рейтинге идут Ленинградская область, Новгородская, Калиниградская области, Ненецкий автономный округ, Псковская область, архангельская, Вологодская и замыкает все Республика Карелия, где болеют всего 9 человек на 100 тысяч населения.
ИСТОЧНИК KP.RU