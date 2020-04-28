Нарушитель карантина напал с ножом на охрану заказника «Сестрорецкое болото»

28 Апр 2020 2020-04-28T09:04:59+03:00

Мужчина гонял по лесу на кроссовом мотоцикле и не хотел сдаваться без боя

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Первое вооруженное нападение произошло в Петербурге из-за режима карантина. В Курортном районе полицейским пришлось ловить мотоциклиста, гонявшего по территории заказника «Сестрорецкое болото» и отбивавшегося от охраны с ножом и газовым баллончиком.

- 25 апреля при патрулировании территории был обнаружен нарушитель режима особой охраны заказника. Мужчина передвигался на кроссовом мотоцикле вне дорог в водоохранной зоне озера Сестрорецкий разлив, в черте городских лесов Петербурга. При попытке задержать, в ответ он применил холодное оружие (нож) и баллон со слезоточивым веществом, - сообщает пресс-служба городского Комитета по природопользованию.

Охранникам все же удалось остановить мотоциклиста и вызвать полицию. Приехавшие на место стражи порядка изъяли оружие и составили на нарушителя несколько протоколов. Молодому мужчине грозит наказание сразу по целому «букету» административных статей за нарушение природоохранного законодательства.

А кроме этого решается вопрос о возбуждении уголовного дела на вооруженное нападение на охранников «Сестрорецкого болота».

ИСТОЧНИК KP.RU