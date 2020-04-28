Власти Петербурга официально передали полиции право штрафовать нарушителей карантина

28 Апр 2020 2020-04-28T10:08:35+03:00

Это касается как простых горожан, так и магазинов, ресторанов, кафе и т.д.

Изменить размер текста: A A

Власти Санкт-Петербурга опубликовали документ с соглашением между правительством города и Министерством внутренних дел, по которому полиции передаются полномочия наказывать петербуржцев за проступки, входящие в список городских административных правонарушений.

- Речь идет о неисполнении требований нормативных правовых актов, направленных на обеспечение режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

В частности, речь идет о проведении массовых мероприятий, работе магазинов, кафе, ресторанов и режиме функционирования других предприятий. Если раньше за незакрытый бар, парикмахерскую или автосервис могли выписывать протоколы только чиновники нескольких комитетов Смольного, то теперь это смогут делать и полицейские.

Также стражи порядка смогут оформить и простых горожан, решивших зайти в формально закрытый магазин, ресторан или салон красоты.

Другими словами, теперь в руках полиции возможность наказывать не только за проступки из общероссийского Кодекса об административных правонарушениях, но и пренебрежение городским законами.

ИСТОЧНИК KP.RU