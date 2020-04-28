КАД встал в огромную 8-километровую пробку утром 28 апреля

28 Апр 2020 2020-04-28T10:00:43+03:00

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Второй день подряд петербургская Кольцевая автодорога стоит в заторах. На этот раз КАД встал в огромную пробку утром 28 апреля на участке от развязки с Мурманским шоссе и почти до съезда на Софийскую улицу. Быстро проехать было нельзя по внутреннему кольцу КАДа.

При этом общий уровень загруженности дорог по состоянию на 9:30 утра 28 апреля был низким – всего два балла из десяти. Красными оказались окрашены части Октябрьской набережной и Ивановской улицы на подъезде к Володарскому мосту, где произошло ДТП. Также стояла и Народная улица от МЕГИ Дыбенко в сторону Ивановской.

Но главной пробкой вторника оказался затор на внутреннем кольце КАД. Его протяженность составила почти восемь километров. Из причин можно выделить лишь аварию перед Вантовым мостом.

Водителям лучше выбирать другой маршрут для движения по городу. «Тянучка» из машин движется не быстрее 10-15 километров в час.

ИСТОЧНИК KP.RU