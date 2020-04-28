2020-04-28T10:00:43+03:00
Авто

КАД встал в огромную 8-километровую пробку утром 28 апреля

Затор растянулся по внутреннему кольцу от Мурманского шоссе до Софийской улицы
Петр КИБЕР
Поделиться:
Утром 28 апреля КАД встал в огромную пробку. Фото: Яндекс.КартыУтром 28 апреля КАД встал в огромную пробку. Фото: Яндекс.Карты
Изменить размер текста:

Второй день подряд петербургская Кольцевая автодорога стоит в заторах. На этот раз КАД встал в огромную пробку утром 28 апреля на участке от развязки с Мурманским шоссе и почти до съезда на Софийскую улицу. Быстро проехать было нельзя по внутреннему кольцу КАДа.

При этом общий уровень загруженности дорог по состоянию на 9:30 утра 28 апреля был низким – всего два балла из десяти. Красными оказались окрашены части Октябрьской набережной и Ивановской улицы на подъезде к Володарскому мосту, где произошло ДТП. Также стояла и Народная улица от МЕГИ Дыбенко в сторону Ивановской.

Но главной пробкой вторника оказался затор на внутреннем кольце КАД. Его протяженность составила почти восемь километров. Из причин можно выделить лишь аварию перед Вантовым мостом.

Водителям лучше выбирать другой маршрут для движения по городу. «Тянучка» из машин движется не быстрее 10-15 километров в час.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 28 апреля 2020 года: Еще 38 человек заболели
5 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
У Володарского моста черный «Мерседес» снес «Солярис» и вылетел на ступеньки
Новые случаи заражения коронавирусом в Карелии на 28 апреля 2020 года: Заболел двухлетний ребенок
КАД встал в огромную 8-километровую пробку утром 28 апреля
Власти Петербурга официально передали полиции право штрафовать нарушителей карантина
Нарушитель карантина напал с ножом на охрану заказника «Сестрорецкое болото»
Эксперты подсчитали уровень заболеваемости коронавирусом на Северо-Западе
Полиция поймала грабителя, напавшего на шофера хлебозавода
В Санкт-Петербурге создадут базу доноров крови, переболевших коронавирусом
Прогноз погоды на 28 апреля в Санкт-Петербурге: до +10 и снег с дождем
Лоси открыли купальный сезон и переплыли озеро в Ленобласти на глазах у людей
Чечня передала Петербургу 14 тысяч продуктовых наборов для малообеспеченных семей