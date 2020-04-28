2020-04-28T10:31:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Карелии на 28 апреля 2020 года: Заболел двухлетний ребенок

Мы собрали все последние новости о коронавирусе в Карелии на 28 апреля 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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В Карелии заболел коронавирусом двухлетний ребенокВ Карелии заболел коронавирусом двухлетний ребенокФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Ситуация с COVID-19 в Карелии снова изменилась. Так, новые случаи заражения коронавирусом на 28 апреля 2020 года зарегистрированы снова в Петрозаводске. За сутки заболел один человек – это двухлетний ребенок. С начала пандемии в Карелии зарегистрировано уже 63 случая заболевания.

- Сегодняшний заболевший - это двухлетний ребенок. Всего сегодня шесть детей в Карелии с диагнозом коронавирус. Ранее выздоровел четырехмесячный малыш, - сообщили в администрации Карелии.

Накануне врио руководителя Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович заявила, что направит материалы в правоохранительные органы в связи с резким увеличением количества заражений COVID-19. В Петрозаводске 16 человек заразились за минувшие двое суток, среди которых дети и пожилые люди. Все они плотно общались между собой, нарушая правила предосторожности.

На данный момент семь человек выздоровели, почти 13 тысяч обследованы на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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