2020-04-28T10:34:30+03:00
Происшествия

У Володарского моста черный «Мерседес» снес «Солярис» и вылетел на ступеньки

Авария произошла прямо напротив администрации Невского района [фото, видео]
Петр КИБЕР
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У Володарского моста разбился черный "Мерседес".У Володарского моста разбился черный "Мерседес".Фото: Артем КИЛЬКИН
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Серьезное ДТП произошло утром 28 апреля в Невском районе Санкт-Петербурга. Прямо напротив здания районной администрации, при съезде с Володарского моста на проспект Обуховской обороны «встретились» черный кроссовер «Мерседес» и серебристый «Хендэ Солярис».

- У «Соляриса» снесена правая часть «морды». Мерседес от удара вылетел на тротуар и заехал на ступеньки моста, - сообщает с места аварии фотокорреспондент «КП-Петербург», оказавшийся рядом.

От удара кроссовер вылетел на ступеньки. Фото: Артем КИЛЬКИН

От удара кроссовер вылетел на ступеньки.Фото: Артем КИЛЬКИН

По счастливому совпадению, людей в этот момент на тротуаре не оказалось. Несмотря на то, что обе иномарки оказались прилично разбиты, водители машин сильно не пострадали. Они ждали ГИБДД, чтобы оформить аварию.

А вот пробка из-за ДТП собралась приличная. Разбитый «Солярис» занимал всю левую полосу перед Володарским мостом, и потоку приходилось его объезжать.

К слову, в заторе стояла почти вся Народная улица от МЕГИ Дыбенко до Ивановской и часть Ивановской до съезда с моста.

У Володарского моста столкнулись "Мерседес" и "Хендэ".ДТП произошло у администрации Невского районаАртем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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