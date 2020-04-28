У Володарского моста черный «Мерседес» снес «Солярис» и вылетел на ступеньки
Серьезное ДТП произошло утром 28 апреля в Невском районе Санкт-Петербурга. Прямо напротив здания районной администрации, при съезде с Володарского моста на проспект Обуховской обороны «встретились» черный кроссовер «Мерседес» и серебристый «Хендэ Солярис».
- У «Соляриса» снесена правая часть «морды». Мерседес от удара вылетел на тротуар и заехал на ступеньки моста, - сообщает с места аварии фотокорреспондент «КП-Петербург», оказавшийся рядом.
От удара кроссовер вылетел на ступеньки.Фото: Артем КИЛЬКИН
По счастливому совпадению, людей в этот момент на тротуаре не оказалось. Несмотря на то, что обе иномарки оказались прилично разбиты, водители машин сильно не пострадали. Они ждали ГИБДД, чтобы оформить аварию.
А вот пробка из-за ДТП собралась приличная. Разбитый «Солярис» занимал всю левую полосу перед Володарским мостом, и потоку приходилось его объезжать.
К слову, в заторе стояла почти вся Народная улица от МЕГИ Дыбенко до Ивановской и часть Ивановской до съезда с моста.
У Володарского моста столкнулись "Мерседес" и "Хендэ".ДТП произошло у администрации Невского районаАртем КИЛЬКИН
ИСТОЧНИК KP.RU