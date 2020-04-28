5 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

28 Апр 2020 2020-04-28T10:43:15+03:00

Еще 5 тысяч человек сдали анализы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На карантине находятся более 2,8 тысяч петербуржцев

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Тестирование на новую инфекцию COVID-19 продолжается. За сутки в Санкт-Петербурге были обследованы 5 тысяч человек. Об этом во вторник, 28 апреля 2020 года, сообщили в Смольном. Результаты анализов будут известны через несколько дней.

- На карантине находится 2828 человек. Из них 41 - в обсерваторе, 306 - на самоизоляции, 2481 – после контакта с потенциальными зараженными, - сообщили в администрации Санкт-Петербурга.

Обработано 1634 вызова, которые поступили на номер 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 636 обращений. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 13 человек. В Городскую службу скорой помощи направлено 44 обращения, в полицию - 132. Остальные звонки были справочного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU