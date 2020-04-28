Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 28 апреля 2020 года: Еще 38 человек заболели
Цифры по ситуации с коронавирусом в России за последние сутки обновились - подтверждено еще 6411 новых случаев заболевания в 83 регионах страны. Из них 40,7 процентов не имени никаких симптомов. Зафиксированы и новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 28 апреля 2020 года - еще 38 человек инфицированы.
- Еще 38 человек заболели коронавирусом за последние сутки. Всего с начала пандемии в Ленинградской области уже 781 случаев заражения COVID-19, - сообщили в министерстве здравоохранения.
Также за последние сутки еще 25 человек полностью выздоровели и были выписаны из больницы. На сегодняшний день уже 105 человек вылечились от коронавируса. Летальных случаев зафиксировано не было.
Кроме того, еще 198 случаев заражения было подтверждено в Санкт-Петербурге. С начала пандемии в Северной столицы число заболевших уже превысило 3 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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