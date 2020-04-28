Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 28 апреля 2020 года: Еще 38 человек заболели

28 Апр 2020 2020-04-28T10:59:44+03:00

Мы собрали все последние новости о зараженных коронавирусом в Ленинградской области на 28 апреля 2020 года

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Цифры по ситуации с коронавирусом в России за последние сутки обновились - подтверждено еще 6411 новых случаев заболевания в 83 регионах страны. Из них 40,7 процентов не имени никаких симптомов. Зафиксированы и новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 28 апреля 2020 года - еще 38 человек инфицированы.

- Еще 38 человек заболели коронавирусом за последние сутки. Всего с начала пандемии в Ленинградской области уже 781 случаев заражения COVID-19, - сообщили в министерстве здравоохранения.

Также за последние сутки еще 25 человек полностью выздоровели и были выписаны из больницы. На сегодняшний день уже 105 человек вылечились от коронавируса. Летальных случаев зафиксировано не было.

Кроме того, еще 198 случаев заражения было подтверждено в Санкт-Петербурге. С начала пандемии в Северной столицы число заболевших уже превысило 3 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU