Пострадавшие от коронавируса медики в Ленинградской области получат выплаты

28 Апр 2020 2020-04-28T11:35:41+03:00

Медики, пострадавшие при работе с коронавирусными больными в Ленобласти, получат денежные выплаты Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во вторник, 28 апреля 2020 года, сообщил о том, что принял решение о дополнительных гарантиях медикам, работающим с коронавирусными больными. В своем Instagram он рассказал, что пострадавшие медицинские работники получат денежные выплаты.

- Ленобласть гарантирует, в случае смерти медицинского работника, работающего с больными коронавирусной инфекцией во время пандемии, выплату семье умершего 1 миллион рублей, в случае потери здоровья в результате заболевания коронавирусом - 500 тысяч рублей, - сообщил Дрозденко.

О данном решении он рассказал в связи с первой зафиксированной смертью от коронавируса в области. Комиссия официально подтвердила, что 50-летняя медсестра Гатчинской больницы умерла именно от новой инфекции.

- Я выражаю соболезнования родным и близким. Мы окажем им поддержку, - заверил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU