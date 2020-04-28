Пострадавшие от коронавируса медики в Ленинградской области получат выплаты
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во вторник, 28 апреля 2020 года, сообщил о том, что принял решение о дополнительных гарантиях медикам, работающим с коронавирусными больными. В своем Instagram он рассказал, что пострадавшие медицинские работники получат денежные выплаты.
- Ленобласть гарантирует, в случае смерти медицинского работника, работающего с больными коронавирусной инфекцией во время пандемии, выплату семье умершего 1 миллион рублей, в случае потери здоровья в результате заболевания коронавирусом - 500 тысяч рублей, - сообщил Дрозденко.
О данном решении он рассказал в связи с первой зафиксированной смертью от коронавируса в области. Комиссия официально подтвердила, что 50-летняя медсестра Гатчинской больницы умерла именно от новой инфекции.
- Я выражаю соболезнования родным и близким. Мы окажем им поддержку, - заверил губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU
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