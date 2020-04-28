2020-04-28T12:01:36+03:00
Происшествия

Двое молодых мужчин и девушка организовали сбыт наркотиков через Даркнет

Мефедрон и прочее распространяли по системе закладок
Петр КИБЕР
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Полиция накрыла группу наркоторговцев.Полиция накрыла группу наркоторговцев.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Петербургские полицейские накрыли и прикрыли группу молодых горожан, которые организовали сбыт наркотиков через тайный интернет Даркнет. Распространяли мефедрон по системе закладок.

- Задержаны трое участников группы: двое мужчин, 30 и 32 лет, и 28-летняя женщина, все жители Петербурга. По версии полиции, младший из мужчин - организатор противоправной деятельности, выполнявший функции старшего администратора интернет-магазина, второй мужчина был фасовщиком наркотиков и закладчиком, а женщина - еще одним администратором магазина, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

При обыске стражи порядка нашли 50 свертков с «синтетический гашишем», весом в 147,2 грамма, а также 49 пакетиков с мефедроном, каждый – массой чуть меньше грамма.

Известно, что предполагаемый организатор уже «мотал» срок по статье за распространение наркотиков. Теперь к нему могут присоединиться и двое подельников. По статье за незаконный оборот наркотиков всем троим грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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