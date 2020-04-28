Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 28 апреля 2020 года составило 28 человек
Ситуация с Covid-19 в Северной столице снова поменялась. Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 28 апреля 2020 года составило 28 человек. Всего с начала пандемии в городе на Неве побороли инфекцию же более 500 человек.
- За последние сутки в Санкт-Петербурге еще 28 человек вылечились от коронавируса. Всего за время эпидемии выздоровели 544 человека, - сообщили в комитете здравоохранения города.
Также на 28 апреля зафиксировано 198 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 3436 случаев заражения COVID-19. Умерло 27 человек.
За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 5000 человек. На карантине находится 2828 человек. Из них 41 - в обсерваторе, 306 - на самоизоляции, 2481 - после контакта с зараженными или потенциально инфицированными.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»