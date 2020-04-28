2020-04-28T12:05:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 28 апреля 2020 года составило 28 человек

Мы собрали все последние новости о выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 28 апреля 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Еще 28 человек вылечились от коонавируса в Санкт-Петербурге на 28 апреля 2020 годаЕще 28 человек вылечились от коонавируса в Санкт-Петербурге на 28 апреля 2020 годаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Ситуация с Covid-19 в Северной столице снова поменялась. Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 28 апреля 2020 года составило 28 человек. Всего с начала пандемии в городе на Неве побороли инфекцию же более 500 человек.

- За последние сутки в Санкт-Петербурге еще 28 человек вылечились от коронавируса. Всего за время эпидемии выздоровели 544 человека, - сообщили в комитете здравоохранения города.

Также на 28 апреля зафиксировано 198 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 3436 случаев заражения COVID-19. Умерло 27 человек.

За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 5000 человек. На карантине находится 2828 человек. Из них 41 - в обсерваторе, 306 - на самоизоляции, 2481 - после контакта с зараженными или потенциально инфицированными.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пять больниц начали прием пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге
Петербуржец, присевший на лавочку, чтобы убить коронавирус спиртным, получил 3000 рублей штрафа
В Ленинградском зоопарке родились 9 карликовых и 2 нубийских козлят
В Петербурге появилась стена памяти умершим от коронавируса медикам
Запертым на карантине студентам Первого медицинского университета Санкт-Петербурга передали две тонны фруктов и овощей
28 апреля индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге установил очередной антирекорд
В Санкт-Петербурге дадут салют в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Дама с собачкой: в Петербурге девушку задержали за прогулку с любимым шпицем
Метро Петербурга не будет работать в ночь на 2 и 10 мая
Пьяный мужчина пырнул отверткой двух полицейских в Ленинградской области
Оленевод из Нарьян-Мара забил внука поленом за потерянный в тундре мобильник
КАД перекроют на неделю до 3 мая 2020 года в Санкт-Петербурге
Карта распространения коронавируса в Санкт-Петербурге: В Невском и Приморском районах больше всего зараженных
На Радоницу на кладбища в Санкт-Петербурге, несмотря на карантин, пришли сотни человек