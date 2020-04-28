28 Апр 2020 2020-04-28T12:05:40+03:00

Еще 28 человек вылечились от коонавируса в Санкт-Петербурге на 28 апреля 2020 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мы собрали все последние новости о выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 28 апреля 2020 года

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Ситуация с Covid-19 в Северной столице снова поменялась. Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 28 апреля 2020 года составило 28 человек. Всего с начала пандемии в городе на Неве побороли инфекцию же более 500 человек.

- За последние сутки в Санкт-Петербурге еще 28 человек вылечились от коронавируса. Всего за время эпидемии выздоровели 544 человека, - сообщили в комитете здравоохранения города.

Также на 28 апреля зафиксировано 198 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 3436 случаев заражения COVID-19. Умерло 27 человек.

За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 5000 человек. На карантине находится 2828 человек. Из них 41 - в обсерваторе, 306 - на самоизоляции, 2481 - после контакта с зараженными или потенциально инфицированными.

ИСТОЧНИК KP.RU