Пугливого петербуржца, сбежавшего от полиции со спортивной площадки, оштрафовали на 1 тысячу рублей

28 Апр 2020 2020-04-28T12:15:06+03:00

Петербуржца оштрафовали на 1 тысячу рублей за прогулку по спортивной площадке в Колпино Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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В Санкт-Петербурге Колпинский суд во вторник, 28 апреля 2020 года, привлек к административной ответственности местного жителя за нарушение режима самоизоляции. Днем 22 апреля сотрудники ДПС увидели мужчину на территории спортивной площадки гимназии №402, у дома 18 по Тверской улице. Однако петербуржец, столкнувшись с полицейскими поспешил убежать.

- Мужчина документов, удостоверяющих личность при себе, не имел, поэтому сотрудники полиции решили доставить его в 80 отдел. На выходе с территории спортивной площадки петербуржец оказал неповиновение законным требованиям инспекторов пройти в служебный автомобиль, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Спортсмен», как только вышел с территории площадки, начал убегать в сторону дома 7 по Набережной Комсомольского канала, на неоднократные требования сотрудников полиции об остановке и прекращении противоправных действий не реагировал, чем воспрепятствовал исполнению служебных обязанностей сотрудников полиции.

На суде мужчина свою вину признал и пояснил, что побежал от сотрудников полиции, так как испугался. В итоге суд назначил наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU