2020-04-28T12:15:06+03:00
Общество

Пугливого петербуржца, сбежавшего от полиции со спортивной площадки, оштрафовали на 1 тысячу рублей

Мужчина нарушил режим самоизоляции в связи с коронавирусом
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Петербуржца оштрафовали на 1 тысячу рублей за прогулку по спортивной площадке в КолпиноПетербуржца оштрафовали на 1 тысячу рублей за прогулку по спортивной площадке в КолпиноФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге Колпинский суд во вторник, 28 апреля 2020 года, привлек к административной ответственности местного жителя за нарушение режима самоизоляции. Днем 22 апреля сотрудники ДПС увидели мужчину на территории спортивной площадки гимназии №402, у дома 18 по Тверской улице. Однако петербуржец, столкнувшись с полицейскими поспешил убежать.

- Мужчина документов, удостоверяющих личность при себе, не имел, поэтому сотрудники полиции решили доставить его в 80 отдел. На выходе с территории спортивной площадки петербуржец оказал неповиновение законным требованиям инспекторов пройти в служебный автомобиль, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Спортсмен», как только вышел с территории площадки, начал убегать в сторону дома 7 по Набережной Комсомольского канала, на неоднократные требования сотрудников полиции об остановке и прекращении противоправных действий не реагировал, чем воспрепятствовал исполнению служебных обязанностей сотрудников полиции.

На суде мужчина свою вину признал и пояснил, что побежал от сотрудников полиции, так как испугался. В итоге суд назначил наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пять больниц начали прием пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге
Петербуржец, присевший на лавочку, чтобы убить коронавирус спиртным, получил 3000 рублей штрафа
В Ленинградском зоопарке родились 9 карликовых и 2 нубийских козлят
В Петербурге появилась стена памяти умершим от коронавируса медикам
Запертым на карантине студентам Первого медицинского университета Санкт-Петербурга передали две тонны фруктов и овощей
28 апреля индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге установил очередной антирекорд
В Санкт-Петербурге дадут салют в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Дама с собачкой: в Петербурге девушку задержали за прогулку с любимым шпицем
Метро Петербурга не будет работать в ночь на 2 и 10 мая
Пьяный мужчина пырнул отверткой двух полицейских в Ленинградской области
Оленевод из Нарьян-Мара забил внука поленом за потерянный в тундре мобильник
КАД перекроют на неделю до 3 мая 2020 года в Санкт-Петербурге
Карта распространения коронавируса в Санкт-Петербурге: В Невском и Приморском районах больше всего зараженных
На Радоницу на кладбища в Санкт-Петербурге, несмотря на карантин, пришли сотни человек