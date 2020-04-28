2020-04-28T12:42:30+03:00
Происшествия

Антикварную мебель 18 века украли из загородного дома у жительницы Санкт-Петербурга

Хозяйка недосчиталась дубовых столов и стульев в стиле барокко
Лилия КОЗЛОВА
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Старинную мебель 18 века украли из частного дома в ЛенобластиСтаринную мебель 18 века украли из частного дома в ЛенобластиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Жительница Санкт-Петербурга лишилась антикварной мебели 18 века. В понедельник, 27 апреля 2020 года, 52-летняя женщина приехала в свой загородный дом в деревне Ковалева, Всеволожского района Ленинградской области, но когда зашла внутрь, то поняла, что пропали дубовые стулья и стол, а также другие ценные вещи.

- По словам заявительницы из дома были украдены: дубовый обеденный стол в стиле барокко, каминное зеркало 3,5 на 2 метров с лепниной в виде роз и ангелов, два кресла из красного дерева, а также набор дубовых стульев в форме пиры. Общая стоимость ущерба – 400 тысяч рублей, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Когда именно произошла кража, женщина не знает. Она пояснила, что в 2012 году в доме произошел пожар, после чего в нем никто не жил. Последний раз его посещали 10 июля 2017 года.

По данному факту проводится проверка, полицейскими приняты все необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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