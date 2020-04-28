На Радоницу на кладбища в Санкт-Петербурге, несмотря на карантин, пришли сотни человек

28 Апр 2020 2020-04-28T13:09:16+03:00

Несмотря на запрет посещать кладбища в Санкт-Петербурге, люди пришли на могилы родственников. Фото: Артем КИЛЬКИН

При этом у погостов работают и цветочные точки, и часовни

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Сегодня православные верующие отмечают родительский день. По христианской традиции, на Радоницу люди приходят на кладбища, чтобы навестить усопших родственников. Несмотря на то, что по распоряжению Роспотребнадзора до 30 апреля 2020 года из-за ситуации с коронавирусом все кладбища Санкт-Петербурга закрыты для посещения, народ был на всех погостах.

Главный вход на Колпинское кладбище заперт. При этом продавец в цветочном ларьке без труда сориентировала, как попасть внутрь. С другой стороны забора дверца оказалась открытой. Люди небольшими группами стягиваются к могилам.

- Нет, мы не работаем, - пояснили нам сотрудники кладбища. - Калитка открыта, да, но сюда нельзя. Люди идут на свою совесть. На свои страх и риск. А мы их как выгоним?

Посещать кладбища в Санкт-Петербурге запрещено до 1 мая 2020 года. Но народ снова игнорирует изоляцию.Фото: Артем КИЛЬКИН

Похожая история и на Новом Колпинском кладбище. Центральные ворота закрыты, но люди аккуратно обходят их сбоку.

- Если я захочу прийти, кто мне помешает? - говорит один из посетителей. - Тут и с других сторон проходы есть, найду уж, как попасть. А в администрации нам сказали: "Не будем же мы вам руки выкручивать!"

Однако многие петербуржцы все-таки не стали нарушать запрет. Как рассказали "Комсомолке" работники цветочного киоска, карантин делает свое дело: обычно в родительский день народу на кладбищах в несколько раз больше.

ИСТОЧНИК KP.RU