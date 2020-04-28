Карта распространения коронавируса в Санкт-Петербурге: В Невском и Приморском районах больше всего зараженных

28 Апр 2020 2020-04-28T13:07:00+03:00

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Стало известно, в каких районах Северной столицы больше всего зараженных COVID-19 – появилась карта распространения коронавируса в Санкт-Петербурге по районам. Так, согласно последним данным из доклада руководителя Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Евгения Шляхто от 27 апреля, самое большое количество зараженных в Приморском и Невском районах.

- В Невском районе коронавирус подтвержден у 135 человек, под наблюдением находятся 1246, в Приморском заражены 120, наблюдаются 2202, - сообщается в данным карты.

Карта распространения коронавируса в Санкт-Петербурге / Фото: Смольный

Третье место по количеству зараженных коронавирусом занимает Калиниский район – 92 болеют и 1070 находятся под наблюдением врачей.

Кроме того данные говорят и том, что больше всего медицинских работников заболело в Невском районе -17 человек, 8 из них — врачи.

Напомним, что на утро 28 апреля в Петербурге зафиксировано еще 198 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии зарегистрировано 3436 заражений.

ИСТОЧНИК KP.RU