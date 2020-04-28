Оленевод из Нарьян-Мара забил внука поленом за потерянный в тундре мобильник

28 Апр 2020 2020-04-28T13:29:21+03:00

Пенсионер ударил внука поленом по голове за потерянный телефон и выволок из чума на мороз. Фото: СУ СК РФ по Архангельской области и НАО

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Следственное управление СК России по Архангельской области и Ненцкому автономному округу предъявило обвинение 61-летнему оленеводу, которого подозревают в попытке убийства двоюродного внука. Дедушка разозлился на 8-летнего мальчика за потерянный в тундре мобильник и ударил ребенка поленом по голове. После чего выволок из чума на мороз.

- Установлено, что 8 марта в чуме, расположенном у реки Томарка в 10 км от города Нарьян-Мара, обвиняемый нанес ребенку не менее одного удара деревянным поленом по голове 8-летнему двоюродному внуку, который без разрешения ушел гулять и взял с собой мобильный телефон, оставленный его родителями для связи, - сообщает пресс-служба Архангельского управления Следственного комитета.

Следователи уверены, что дедушка хотел именно убить ребенка, иначе зачем было оставлять внука на улице, где был сильный мороз. Мальчишку спасли случайные люди. оказавшиеся рядом и вызвавшие помощь.

Сам оленевод заявил, что раскаивается в содеянном и напал на ребенка в порыве гнева. Его внук еще долечивается после выхода из больницы, а дедушке грозит от 8 до 20 лет лишения свободы за покушение на жизнь несовершеннолетнего.

В Нарьян-Маре дед-оленевод забил внука поленом за потерянный телефон.Видео: СУ СК РФ по Архангельской области и НАО

ИСТОЧНИК KP.RU