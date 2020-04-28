2020-04-28T13:48:29+03:00
Происшествия

Пьяный мужчина пырнул отверткой двух полицейских в Ленинградской области

Подозреваемый напал на правоохранителей, когда его проверяли на причастность к воровству
Лилия КОЗЛОВА
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Мужчина пырнул отверткой двух полицейских в ТихвинеМужчина пырнул отверткой двух полицейских в ТихвинеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В городе Тихвин, что в Ленинградской области, двое полицейских пострадали, допрашивая подозреваемого. В понедельник, 27 апреля 2020 года, около семи часов вечера правоохранители проводили оперативно-розыскные мероприятия по факту хищения мобильного телефона и были ранены отверткой.

- В одном из домов около квартиры во 2-м микрорайоне 48-летний мужчина, которого полицейские проверяли на причастность к хищению, внезапно нанес двум полицейским отверткой телесные повреждения, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейским потребовалась медицинская помощь, после которой они были отпущены на амбулаторное лечение.

Известно, что мужчина, напавший на полицейских, ранее был неоднократно судим. В момент нападения он находился в состоянии алкогольного опьянения. После инцидента его задержали и доставили в отделение полиции.

По факту нападения на представителей власти возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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