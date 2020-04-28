Метро Петербурга не будет работать в ночь на 2 и 10 мая

28 Апр 2020 2020-04-28T13:54:45+03:00

Метро не перейдет на ночной график работы в майские праздники. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Руководство петербургского метрополитена предупредило жителей Северной столицы о режиме работы на майские праздники. В этом году, в связи с эпидемиологической обстановкой, привычных ночных поездов не будет. Подземка закроется как обычно в будни.

- Вниманию пассажиров! Распоряжением Комитета по транспорту Администрации Санкт-Петербурга круглосуточная работа метрополитена в ночь с 1 на 2 и с 9 на 10 мая отменяется, - сообщает пресс-служба метро.

Все станции останутся в ныне действующем режиме и закроются на вход в 22:00. На выход подземка работает до 23:00.

Напомним, что до одиннадцати вечера курсирует и наземный транспорт Петербурга. С 28 марта и до особого распоряжения о снятии режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса, все автобусы, троллейбусы , трамваи и, частично метро, работают по режиму выходного дня.

Отметим, что из-за риска заражения коронавирусной инфекцией, все массовые мероприятия на 1 и 9 мая (кроме пролета авиации) отменены.

ИСТОЧНИК KP.RU