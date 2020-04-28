2020-04-28T13:54:45+03:00
Общество

Метро Петербурга не будет работать в ночь на 2 и 10 мая

В майские праздники подземка закроется по обычному график
Петр КИБЕР
Поделиться:
Метро не перейдет на ночной график работы в майские праздники.Метро не перейдет на ночной график работы в майские праздники.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Руководство петербургского метрополитена предупредило жителей Северной столицы о режиме работы на майские праздники. В этом году, в связи с эпидемиологической обстановкой, привычных ночных поездов не будет. Подземка закроется как обычно в будни.

- Вниманию пассажиров! Распоряжением Комитета по транспорту Администрации Санкт-Петербурга круглосуточная работа метрополитена в ночь с 1 на 2 и с 9 на 10 мая отменяется, - сообщает пресс-служба метро.

Все станции останутся в ныне действующем режиме и закроются на вход в 22:00. На выход подземка работает до 23:00.

Напомним, что до одиннадцати вечера курсирует и наземный транспорт Петербурга. С 28 марта и до особого распоряжения о снятии режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса, все автобусы, троллейбусы , трамваи и, частично метро, работают по режиму выходного дня.

Отметим, что из-за риска заражения коронавирусной инфекцией, все массовые мероприятия на 1 и 9 мая (кроме пролета авиации) отменены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пять больниц начали прием пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге
Петербуржец, присевший на лавочку, чтобы убить коронавирус спиртным, получил 3000 рублей штрафа
В Ленинградском зоопарке родились 9 карликовых и 2 нубийских козлят
В Петербурге появилась стена памяти умершим от коронавируса медикам
Запертым на карантине студентам Первого медицинского университета Санкт-Петербурга передали две тонны фруктов и овощей
28 апреля индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге установил очередной антирекорд
В Санкт-Петербурге дадут салют в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Дама с собачкой: в Петербурге девушку задержали за прогулку с любимым шпицем
Метро Петербурга не будет работать в ночь на 2 и 10 мая
Пьяный мужчина пырнул отверткой двух полицейских в Ленинградской области
Оленевод из Нарьян-Мара забил внука поленом за потерянный в тундре мобильник
КАД перекроют на неделю до 3 мая 2020 года в Санкт-Петербурге
Карта распространения коронавируса в Санкт-Петербурге: В Невском и Приморском районах больше всего зараженных
На Радоницу на кладбища в Санкт-Петербурге, несмотря на карантин, пришли сотни человек