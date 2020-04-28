Метро Петербурга не будет работать в ночь на 2 и 10 мая
Руководство петербургского метрополитена предупредило жителей Северной столицы о режиме работы на майские праздники. В этом году, в связи с эпидемиологической обстановкой, привычных ночных поездов не будет. Подземка закроется как обычно в будни.
- Вниманию пассажиров! Распоряжением Комитета по транспорту Администрации Санкт-Петербурга круглосуточная работа метрополитена в ночь с 1 на 2 и с 9 на 10 мая отменяется, - сообщает пресс-служба метро.
Все станции останутся в ныне действующем режиме и закроются на вход в 22:00. На выход подземка работает до 23:00.
Напомним, что до одиннадцати вечера курсирует и наземный транспорт Петербурга. С 28 марта и до особого распоряжения о снятии режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса, все автобусы, троллейбусы , трамваи и, частично метро, работают по режиму выходного дня.
Отметим, что из-за риска заражения коронавирусной инфекцией, все массовые мероприятия на 1 и 9 мая (кроме пролета авиации) отменены.
ИСТОЧНИК KP.RU