Дама с собачкой: в Петербурге девушку задержали за прогулку с любимым шпицем

28 Апр 2020 2020-04-28T14:33:00+03:00

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Не было бы счастья, да несчастье помогло. Петербургские полицейские помогли девушке с собачкой сходить в любимый магазин фермерских продуктов. Правда перед этим обоих задержали за прогулку в сквере и отвезли в отделение.

- Оформили протокол. Теперь суд будет решать, как нас наказать. Штраф от 4 тысяч рублей, - рассказала на видео в своем «Инстаграме» сама петербурженка. - Но всем надо видеть хорошее. Мне надо было за продуктами, но идти было далековато. А нас на полицейской машине отвезли в отделение, которое прямо по соседству с магазином.

Интересно, что на следующий день в этом же городском сквере народу было полно. И родители с детьми и хозяева с питомцами. Но их никто не штрафовал – полиции рядом не оказалось. А девушке пришлось объяснять своей собачке, что сейчас гулять там, где было привычно, лучше не стоит. Слишком дорого.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/775910" frameborder="0"></iframe> Петербурженку задержали полицейские за прогулку с собачкой.Видео: instagram.com/marinalapik

ИСТОЧНИК KP.RU