2020-04-28T15:21:53+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге дадут салют в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

Праздничные артиллерийские залпы прогремят в шести Городах-Героях и воинской славы
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Салют на 9 мая 2020 года состоится в Санкт-Петербурге и еще пяти городах РоссииСалют на 9 мая 2020 года состоится в Санкт-Петербурге и еще пяти городах РоссииФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В этом году День Победы, в связи с эпидемиологической обстановкой, будет отмечаться без массовых мероприятий. Однако праздничные салюты 9 мая состоятся в шести Городах-Героях и воинской славы, включая Санкт-Петербург. Артиллерийские залпы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне произведут подразделения Западного военного округа.

- В День Победы военнослужащие произведут праздничные артиллерийские салюты в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Калининграде, Туле и Смоленске, - сообщил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.

Во время салюта расчеты артиллерийских орудий произведут 30 залпов, салютные установки выпустят в небо несколько десятков тысяч фейерверочных изделий. Артиллерийский салют начнется в 22:00 по местному времени и продолжится 10 минут.

Традиционно каждый залп будет поименован и посвящен памяти погибших защитников Отечества, тружеников тыла, полководцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «День Победы в Петербурге»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пять больниц начали прием пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге
Петербуржец, присевший на лавочку, чтобы убить коронавирус спиртным, получил 3000 рублей штрафа
В Ленинградском зоопарке родились 9 карликовых и 2 нубийских козлят
В Петербурге появилась стена памяти умершим от коронавируса медикам
Запертым на карантине студентам Первого медицинского университета Санкт-Петербурга передали две тонны фруктов и овощей
28 апреля индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге установил очередной антирекорд
В Санкт-Петербурге дадут салют в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Дама с собачкой: в Петербурге девушку задержали за прогулку с любимым шпицем
Метро Петербурга не будет работать в ночь на 2 и 10 мая
Пьяный мужчина пырнул отверткой двух полицейских в Ленинградской области
Оленевод из Нарьян-Мара забил внука поленом за потерянный в тундре мобильник
КАД перекроют на неделю до 3 мая 2020 года в Санкт-Петербурге
Карта распространения коронавируса в Санкт-Петербурге: В Невском и Приморском районах больше всего зараженных
На Радоницу на кладбища в Санкт-Петербурге, несмотря на карантин, пришли сотни человек