В Санкт-Петербурге дадут салют в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

28 Апр 2020 2020-04-28T15:21:53+03:00

Салют на 9 мая 2020 года состоится в Санкт-Петербурге и еще пяти городах России Фото: Артем КИЛЬКИН

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В этом году День Победы, в связи с эпидемиологической обстановкой, будет отмечаться без массовых мероприятий. Однако праздничные салюты 9 мая состоятся в шести Городах-Героях и воинской славы, включая Санкт-Петербург. Артиллерийские залпы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне произведут подразделения Западного военного округа.

- В День Победы военнослужащие произведут праздничные артиллерийские салюты в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Калининграде, Туле и Смоленске, - сообщил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.

Во время салюта расчеты артиллерийских орудий произведут 30 залпов, салютные установки выпустят в небо несколько десятков тысяч фейерверочных изделий. Артиллерийский салют начнется в 22:00 по местному времени и продолжится 10 минут.

Традиционно каждый залп будет поименован и посвящен памяти погибших защитников Отечества, тружеников тыла, полководцев.

ИСТОЧНИК KP.RU