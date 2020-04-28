В Санкт-Петербурге дадут салют в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
В этом году День Победы, в связи с эпидемиологической обстановкой, будет отмечаться без массовых мероприятий. Однако праздничные салюты 9 мая состоятся в шести Городах-Героях и воинской славы, включая Санкт-Петербург. Артиллерийские залпы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне произведут подразделения Западного военного округа.
- В День Победы военнослужащие произведут праздничные артиллерийские салюты в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Калининграде, Туле и Смоленске, - сообщил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.
Во время салюта расчеты артиллерийских орудий произведут 30 залпов, салютные установки выпустят в небо несколько десятков тысяч фейерверочных изделий. Артиллерийский салют начнется в 22:00 по местному времени и продолжится 10 минут.
Традиционно каждый залп будет поименован и посвящен памяти погибших защитников Отечества, тружеников тыла, полководцев.
ИСТОЧНИК KP.RU
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