28 апреля индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге установил очередной антирекорд
Петербуржцы с каждым днем все труднее соблюдают рекомендованный карантинный режим. Людей на улицах все больше, а баллы, показывающие дисциплинированность горожан все ниже. Так, 28 апреля индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге установил очередной антирекорд.
- По состоянию на 13:00 индекс самоизоляции составлял 2,1 балла, что означает «на улице очень много людей», - сообщает сервис Яндекс. Карты, отслеживающий ситуацию.
Впрочем, другие крупные города России сидели дома еще хуже. Исключением, как и накануне, оказалась Москва (2,9 балла) с ее жесткими мерами против коронавируса и пропускной системой.
На одну десятую балла лучше Петербурга оказался Нижний Новгород, здесь 2,2, но все равно полно людей на улицах. А остальные мегаполисы по уровню самоизоляции почти не отличаются от обычной «мирной» жизни.
Самара и Екатеринбург показали 1,7, а Челябинск даже 1,6 балла.
Интересно, что в Белоруссии, где ограничительные меры гораздо мягче, на тот же момент уровень самоизоляции составлял 3,4 балла.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Режим самоизоляции в Санкт-Петербурге и Ленобласти 2020»