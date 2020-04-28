2020-04-28T14:51:30+03:00
Общество

28 апреля индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге установил очередной антирекорд

Горожане нагуляли на 2,1 балла
Петр КИБЕР
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Наглядная агитация не слишком останавливает петербуржцев от прогулок.Наглядная агитация не слишком останавливает петербуржцев от прогулок.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Петербуржцы с каждым днем все труднее соблюдают рекомендованный карантинный режим. Людей на улицах все больше, а баллы, показывающие дисциплинированность горожан все ниже. Так, 28 апреля индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге установил очередной антирекорд.

- По состоянию на 13:00 индекс самоизоляции составлял 2,1 балла, что означает «на улице очень много людей», - сообщает сервис Яндекс. Карты, отслеживающий ситуацию.

Впрочем, другие крупные города России сидели дома еще хуже. Исключением, как и накануне, оказалась Москва (2,9 балла) с ее жесткими мерами против коронавируса и пропускной системой.

На одну десятую балла лучше Петербурга оказался Нижний Новгород, здесь 2,2, но все равно полно людей на улицах. А остальные мегаполисы по уровню самоизоляции почти не отличаются от обычной «мирной» жизни.

Самара и Екатеринбург показали 1,7, а Челябинск даже 1,6 балла.

Интересно, что в Белоруссии, где ограничительные меры гораздо мягче, на тот же момент уровень самоизоляции составлял 3,4 балла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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