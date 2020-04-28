Запертым на карантине студентам Первого медицинского университета Санкт-Петербурга передали две тонны фруктов и овощей

28 Апр 2020 2020-04-28T14:52:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге студентам Первого медицинского университета имени Павлова во вторник, 28 апреля 2020 года, передали две тонны овощей и фруктов, еще столько же бутилированной воды. Помощь учащимся, находящимся на карантине в общежитии на Большой Монетной улице, оказали волонтерский штаб председателя Законодательного Собрания Вячеслава Макарова и руководство округа Петровский.

- Волонтеры — это люди, которые, не боясь заразиться, выйти в адрес, принять звонки, помочь людям. Но основное наполнение, это, конечно, представители бизнеса. Без бизнеса, без внимательных людей, которые хотят помочь, этой помощи оказать было бы невозможно, - отметил глава муниципального образования «Округ Петровский» Дмитрий Вагин.

Волонтеров обеспечили картошкой, помидорами, огурцами, имбирем и лимонами. Накануне им уже привозили защитные маски и антисептики.

Третье общежитие медицинского университета закрыли на карантин 17 апреля в связи с обнаружением у одного из студентов коронавируса. Сейчас в изоляции находятся 237 человек. Все сдали тесты на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU