2020-04-28T14:52:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Запертым на карантине студентам Первого медицинского университета Санкт-Петербурга передали две тонны фруктов и овощей

Учащиеся находятся в общежитии Санкт-Петербурга, закрытом с 17 апреля из-за коронавируса
Лилия КОЗЛОВА
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Две тонны фруктов и овощей получили студенты Первого медицинского университета, находящиеся на карантинеДве тонны фруктов и овощей получили студенты Первого медицинского университета, находящиеся на карантинеФото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге студентам Первого медицинского университета имени Павлова во вторник, 28 апреля 2020 года, передали две тонны овощей и фруктов, еще столько же бутилированной воды. Помощь учащимся, находящимся на карантине в общежитии на Большой Монетной улице, оказали волонтерский штаб председателя Законодательного Собрания Вячеслава Макарова и руководство округа Петровский.

- Волонтеры — это люди, которые, не боясь заразиться, выйти в адрес, принять звонки, помочь людям. Но основное наполнение, это, конечно, представители бизнеса. Без бизнеса, без внимательных людей, которые хотят помочь, этой помощи оказать было бы невозможно, - отметил глава муниципального образования «Округ Петровский» Дмитрий Вагин.

Волонтеров обеспечили картошкой, помидорами, огурцами, имбирем и лимонами. Накануне им уже привозили защитные маски и антисептики.

Третье общежитие медицинского университета закрыли на карантин 17 апреля в связи с обнаружением у одного из студентов коронавируса. Сейчас в изоляции находятся 237 человек. Все сдали тесты на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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