В Ленинградском зоопарке родились 9 карликовых и 2 нубийских козлят

28 Апр 2020 2020-04-28T15:21:54+03:00

Многочисленное пополнение в составе детского зоопарка попало на видео [видео]

Изменить размер текста: A A

Пока жители Санкт-Петербурга находятся на самоизоляции, в Ленинградском зоопарке жизнь бьет ключом. Во вторник, 28 апреля 2020 года, зоосад опубликовал видео с новорожденными козлятами: 9 карликовых камерунских коз и 2 нубийских козы. Все они появились на свет в начале марта. - Пару недель назад малыши начали выходить на улицу – там они играют, пробуют сено и пытаются бороться друг с другом. Мы сняли для вас одну из таких прогулок. Осторожно, на видео очень много звука «мееее…», - предупредили сотрудники зоопарка.

На кадрах, опубликованных в Instagram, козлята весело скачут по двору, задирая друг друга и взрослых коз.

- Они на пружинках вместо ног? – смеются петербуржцы в комментариях к видео, смотря как малыши прыгают без остановки.

Напомним, что зоопарк закрыт в связи с эпидемиологической обстановкой в городе.

spbzoopark В Ленинградском зоопарке родились козлята

ИСТОЧНИК KP.RU