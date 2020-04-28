В Ленинградском зоопарке родились 9 карликовых и 2 нубийских козлят
Пока жители Санкт-Петербурга находятся на самоизоляции, в Ленинградском зоопарке жизнь бьет ключом. Во вторник, 28 апреля 2020 года, зоосад опубликовал видео с новорожденными козлятами: 9 карликовых камерунских коз и 2 нубийских козы. Все они появились на свет в начале марта. - Пару недель назад малыши начали выходить на улицу – там они играют, пробуют сено и пытаются бороться друг с другом. Мы сняли для вас одну из таких прогулок. Осторожно, на видео очень много звука «мееее…», - предупредили сотрудники зоопарка.
На кадрах, опубликованных в Instagram, козлята весело скачут по двору, задирая друг друга и взрослых коз.
- Они на пружинках вместо ног? – смеются петербуржцы в комментариях к видео, смотря как малыши прыгают без остановки.
Напомним, что зоопарк закрыт в связи с эпидемиологической обстановкой в городе.
ИСТОЧНИК KP.RU