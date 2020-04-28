Петербуржец, присевший на лавочку, чтобы убить коронавирус спиртным, получил 3000 рублей штрафа

28 Апр 2020 2020-04-28T15:42:57+03:00

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Василеостровский районный суд определил меру наказания для местного жителя, который решил бороться с коронавирусом не самоизоляцией и укреплением иммунитета, а воздействием спирта. Причем употреблять алкоголь для пущего здоровья мужчина решил на открытом воздухе. И утром.

- Суд установил, что 18 апреля в 10.15 обвиняемый находился за детской площадке у д.11 по ул. Гаванской. При этом он не следовал на работу, не гулял с домашними животными, медицинская помощь ему не требовалась, в магазин он не шел и мусор не выносил, -сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сам подсудимый в оправдание заявил, что площадка была ничем не огорожена, поэтому он присел на лавочку, чтобы убить коронавирус спиртным. Впрочем, вину мужчина признал и раскаялся. Суд назначил ему три тысячи рублей в виде штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU