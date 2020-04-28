2020-04-28T15:49:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Пять больниц начали прием пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге

Для больных COVID-19 развернули почти 5,5 тысяч коек
Лилия КОЗЛОВА
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Еще пять больниц Санкт-Петербурга начали принимать больных коронавирусомЕще пять больниц Санкт-Петербурга начали принимать больных коронавирусомФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге еще пять больниц начали прием больных коронавирусом. Как стало известно во вторник, 28 апреля 2020 года, в их число вошли Мариинская больница, Городская больница №15, Больница №38 имени Н.А. Семашко, Родильный дом №16, Детская городская больница святой Ольги. В учреждениях в общей сложности развернули 5483 коек для пациентов с COVID-19.

- В Мариинской больнице развернуто 550 коек, в Городской больнице №15 – 165 коек, в Городской больнице №38 – 231 койка, в Роддоме №16 – 75 коек, в больнице святой Ольги – 251 койка. После перепрофилирования коечная мощность стационаров сокращается примерно вдвое по причине того, что из-за обустройства санпропускников уменьшаются задействованные под прием пациентов площади, а палаты становятся маломестными, - рассказали в комитете здравоохранения города.

Из имеющихся мест, 613 оборудованы аппаратами ИВЛ, а 3 709 коек оборудованы кислородом. Процесс развертывания коек будет продолжен за счет городских и федеральных учреждений. Отмечается, что в случае негативного сценария в Санкт-Петербурге будет развернуто не менее 10 тысяч коек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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