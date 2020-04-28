2020-04-28T15:58:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Больных с легкой формой коронавируса начали помещать в пансионат «Заря»

Также для «легких» больных заработают еще два госпиталя в Санкт-Петербурге
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Больных с легкой формой коронавируса начал принимать пансионат «Заря» в ПетербургеБольных с легкой формой коронавируса начал принимать пансионат «Заря» в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Пансионат «Заря», который обслуживает Городская больница №40 Курортного района Санкт-Петербурга, начал принимать больных с легкой формой коронавируса. Об этом во вторник, 29 апреля 2020 года, рассказали в комитете здравоохранения. Ранее пансионат работал как обсерватор для прибывших в Северную столицу из-за границы, кто не может самоизолироваться дома, а также для нарушителей карантина.

- В ближайшие дни заработает госпиталь в «Ленэкспо». Это будет обслуживать «Госпиталь для ветеранов войн», - отметили в комздраве Петербурга.

Также для госпитализации «легких» больных коронавирусом уже переоборудуют поликлиническое отделение Городской больницы № 20. Предполагается, что перепрофилирование закончится через пару недель.

Напомним, что с начала пандемии в Санкт-Петербурге подтверждено 3436 случаев заражения COVID-19. Как отмечают врачи, большая часть из них в легкой форме переносят болезнь, многие совсем бессимптомно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Медэксперты назвали стоимость лечения коронавируса на дому в Петербурге
В Ленобласти не исключают отмену режима самоизоляции в ряде районов после 12 мая
Петербуржцев предупредили о видах мошенничества в связи с коронавирусом
Продуктовые и табачные магазины закроются на генеральную уборку в Ленинградской области 30 апреля 2020 года
600 миллионов рублей выделено на выплаты гражданам старше 65 лет в Санкт-Петербурге
Спасенных 11 серых тюленей выпустят в Финский залив
В Петербурге обсудили работу волонтеров во время режима самоизоляции
Клинические исследования лекарства от коронавируса запустят в Санкт-Петербурге
Петербуржцам рассказали, куда нести клещей в условиях коронавируса
Запрет на посещение лесов в Санкт-Петербурге продлили до конца мая 2020 года
«Моржи» устроили заплыв по Неве в центре Санкт-Петербурга
В Петербурге впервые за 12 лет полностью отмыли обелиск «Город-Герой Ленинград»
Сильный ветер и мокрый снег накроют Санкт-Петербург 29 апреля 2020 года
На майские праздники в Ленобласть пустят больше электричек
Больных с легкой формой коронавируса начали помещать в пансионат «Заря»
Пять больниц начали прием пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге
Петербуржец, присевший на лавочку, чтобы убить коронавирус спиртным, получил 3000 рублей штрафа
В Ленинградском зоопарке родились 9 карликовых и 2 нубийских козлят
В Петербурге появилась стена памяти умершим от коронавируса медикам
Запертым на карантине студентам Первого медицинского университета Санкт-Петербурга передали две тонны фруктов и овощей
28 апреля индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге установил очередной антирекорд
В Санкт-Петербурге дадут салют в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Дама с собачкой: в Петербурге девушку задержали за прогулку с любимым шпицем
Метро Петербурга не будет работать в ночь на 2 и 10 мая
Пьяный мужчина пырнул отверткой двух полицейских в Ленинградской области
Оленевод из Нарьян-Мара забил внука поленом за потерянный в тундре мобильник
КАД перекроют на неделю до 3 мая 2020 года в Санкт-Петербурге
Карта распространения коронавируса в Санкт-Петербурге: В Невском и Приморском районах больше всего зараженных
На Радоницу на кладбища в Санкт-Петербурге, несмотря на карантин, пришли сотни человек