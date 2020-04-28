Больных с легкой формой коронавируса начали помещать в пансионат «Заря»
Пансионат «Заря», который обслуживает Городская больница №40 Курортного района Санкт-Петербурга, начал принимать больных с легкой формой коронавируса. Об этом во вторник, 29 апреля 2020 года, рассказали в комитете здравоохранения. Ранее пансионат работал как обсерватор для прибывших в Северную столицу из-за границы, кто не может самоизолироваться дома, а также для нарушителей карантина.
- В ближайшие дни заработает госпиталь в «Ленэкспо». Это будет обслуживать «Госпиталь для ветеранов войн», - отметили в комздраве Петербурга.
Также для госпитализации «легких» больных коронавирусом уже переоборудуют поликлиническое отделение Городской больницы № 20. Предполагается, что перепрофилирование закончится через пару недель.
Напомним, что с начала пандемии в Санкт-Петербурге подтверждено 3436 случаев заражения COVID-19. Как отмечают врачи, большая часть из них в легкой форме переносят болезнь, многие совсем бессимптомно.
ИСТОЧНИК KP.RU
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