На майские праздники в Ленобласть пустят больше электричек
Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, ездить из Петербурга в Ленобласть никто не запрещает. На дачников лишь наложены некоторые ограничения, но до родной «фазенды» они могут добраться беспрепятственно. А учитывая поток пассажиров на майские праздники, было решено пустить дополнительные электрички из Петербурга.
- Региональное управление по транспорту и «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» договорились о назначении дополнительных электричек до станций Мшинская, Пупышево, Чолово, Кирилловское, Ладожское Озеро, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.
В зависимости от дня, с Финляндского вокзала будет увеличено количество поездов на Приозерском направлении, Ириновском и Выборгском направлении.
Также больше пригородных электричек пустят на Московском направлении, на Северном направлении (с Ладожского и Московского вокзалов), на Витебском, Гатчинском, Лужском и Калищенском направлениях.
Об изменениях в расписании можно узнать в справочной службе или на сайте СЗППК.
ИСТОЧНИК KP.RU