На майские праздники в Ленобласть пустят больше электричек

28 Апр 2020 2020-04-28T16:11:46+03:00

Об этом с железнодорожниками договорились власти 47 региона

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Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, ездить из Петербурга в Ленобласть никто не запрещает. На дачников лишь наложены некоторые ограничения, но до родной «фазенды» они могут добраться беспрепятственно. А учитывая поток пассажиров на майские праздники, было решено пустить дополнительные электрички из Петербурга.

- Региональное управление по транспорту и «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» договорились о назначении дополнительных электричек до станций Мшинская, Пупышево, Чолово, Кирилловское, Ладожское Озеро, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

В зависимости от дня, с Финляндского вокзала будет увеличено количество поездов на Приозерском направлении, Ириновском и Выборгском направлении.

Также больше пригородных электричек пустят на Московском направлении, на Северном направлении (с Ладожского и Московского вокзалов), на Витебском, Гатчинском, Лужском и Калищенском направлениях.

Об изменениях в расписании можно узнать в справочной службе или на сайте СЗППК.

ИСТОЧНИК KP.RU