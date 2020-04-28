2020-04-28T16:26:24+03:00
Общество

Сильный ветер и мокрый снег накроют Санкт-Петербург 29 апреля 2020 года

Температура воздуха поднимется не выше 6 градусов тепла
Лилия КОЗЛОВА
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Пасмурная и снежная погода ожидается 29 апреля в Петербурге и ЛенобластиПасмурная и снежная погода ожидается 29 апреля в Петербурге и ЛенобластиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Теплая и зеленая весна все никак не приходит в Санкт-Петербурга. В среду, 29 апреля 2020 года, погода в городе снова будет пасмурная, снежная, да, ко всему, еще и снежная. Синоптики обещают, что температура воздуха не поднимется выше 6 градусов по Цельсия.

- В среду, 29 апреля, в Петербурге будет облачно, днем с прояснениями. Ночью мокрый снег с дождем, днем кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер ночью восточный, северо-восточный 8-13 метров в секунду, в прибрежных районах порывы до 15 метров в секунду, днем северо-восточный, северный 6-11 метров в секунду, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В ночь на среду температура воздуха опустится до нуля градусов, а днем потеплеет лишь до плюс 4-6 градусов.

Такая же погода ожидается и в Ленинградской области. Температура воздуха ночью плюс 3... минус 2 градуса, днем 2-7 градусов тепла. Ночью по южным районам на дорогах сложная обстановка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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