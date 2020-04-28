В Петербурге впервые за 12 лет полностью отмыли обелиск «Город-Герой Ленинград»
В Петербурге полностью отмыли обелиск «Город-Герой Ленинград», стоящий на площади Восстания. Рядовое, казалось бы событие, почти уникально. Так как обычно памятнику моют лишь нижнюю часть, а целиком его приводили в порядок 12 лет назад.
- Высота памятника составляет 34,2 метра, поэтому ежегодно реставраторы ухаживают только за бронзовыми барельефами, находящимися в нижней части памятника. Последний раз обелиск промывали полностью в 2008 году, - сообщает пресс-служба музея городской скульптуры Санкт-Петербурга.
Монумент из карельского гранита открыли к 40-й годовщине Победы.Фото: Олег ЗОЛОТО
Одновременно с мытьем верхней части стелы, памятник осмотрели реставраторы-высотники. По их мнению, обелиск, установленный в самом центре Петербурга, находится в удовлетворительном состоянии.
Саму стелу защищает ее материал – полированный гранит. А уход обычно нужен бронзовым изваяниям в нижней части. На них собирается грязь от тысяч машин, ежедневно ездящих по городу.
Напомним, что монумент из карельского гранита имеет в своем сечении пятигранник, напоминающий звезду. Он был установлен в сквере напротив Московского вокзала Ленинграда и торжественно открыт 8 мая 1985 года, в канун сороковой годовщины Дня Победы.
Памятник был установлен 35 лет назад в самом центре Ленинграда.Фото: Олег ЗОЛОТО
Реставраторы отмыли от грязи и пыли обелиск «Городу-герою Ленинграду»..Олег ЗОЛОТО
ИСТОЧНИК KP.RU