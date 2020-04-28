Петербуржцам рассказали, куда нести клещей в условиях коронавируса

28 Апр 2020 2020-04-28T17:03:01+03:00

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На календаре весна, а это значит, что в городе, пригороде и области начался сезон клещей. И первые укушенные уже есть. Для того, чтобы избежать неприятностей, пострадавшим строго рекомендуется не вынимать паразита самим, а обратиться к врачу. После чего забрать клеща и отнести его на исследование на энцефалит и боррелиоз. Раньше их принимали в инфекционных больницах Петербурга, но сейчас, с учетом коронавируса, ситуация могла измениться. Так это или нет, прояснили в Комитете по здравоохранению.

- По клещам ничего не изменилось. Больница имени Боткина принимает коронавирусных пациентов лишь в новых корпусах на Пискаревском проспекте, а отделение Миргородской улице работает в прежнем режиме, - сообщает пресс-служба ведомства.

Там пострадавших от нападения клещей принимают по рабочим дням с 09:00 до 16:00 в Дневном стационаре на площадке Миргородская ул., 3 (литера Д со стороны Кременчугской улицы), с 16:00 до 09:00 (следующего дня) в приемном отделении стационара (Миргородская ул., д.3) и в выходные дни там же, в стационаре.

ИСТОЧНИК KP.RU