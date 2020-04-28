2020-04-28T17:10:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Клинические исследования лекарства от коронавируса запустят в Санкт-Петербурге

Пациенты Северной столицы первыми начнут получать терапию
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Санкт-Петербурге запустят клинические исследования лекарства от COVID-19В Санкт-Петербурге запустят клинические исследования лекарства от COVID-19Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге запустят клинические исследования лекарства от коронавируса. Всего исследования будут проходить в 17 центрах по всей России с участием 330 больных с COVID-19. Об этом стало известно во вторник, 28 апреля 2020 года.

- Мы исследуем несколько уже зарегистрированных в мире препаратов, показавших активность против коронавируса в Китае и в Европе. В первую очередь это, конечно, «Фавипиравир», эффективность которого доказана клиническими исследованиями, проведенными в городах Ухань и Шэньчжэнь. В случае подтверждения результатов китайских коллег, мы готовы начать серийное производство данного лекарственного препарата уже в мае 2020 года, - подчеркнул Дмитрий Кравченко, президент группы компании «ХимРар».

Сейчас еще идут доклинические исследования. В настоящее время «ХимРар» активно ведет наработку субстанции и производство готовой лекарственной формы препарата. После получения государственного одобрения, «ХимРар» приступит к выпуску препарата на рынок, при этом, значительная часть пациентов с коронавирусом сможет получить его в рамках клинических исследований уже в первой декаде мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Медэксперты назвали стоимость лечения коронавируса на дому в Петербурге
В Ленобласти не исключают отмену режима самоизоляции в ряде районов после 12 мая
Петербуржцев предупредили о видах мошенничества в связи с коронавирусом
Продуктовые и табачные магазины закроются на генеральную уборку в Ленинградской области 30 апреля 2020 года
600 миллионов рублей выделено на выплаты гражданам старше 65 лет в Санкт-Петербурге
Спасенных 11 серых тюленей выпустят в Финский залив
В Петербурге обсудили работу волонтеров во время режима самоизоляции
Клинические исследования лекарства от коронавируса запустят в Санкт-Петербурге
Петербуржцам рассказали, куда нести клещей в условиях коронавируса
Запрет на посещение лесов в Санкт-Петербурге продлили до конца мая 2020 года
«Моржи» устроили заплыв по Неве в центре Санкт-Петербурга
В Петербурге впервые за 12 лет полностью отмыли обелиск «Город-Герой Ленинград»
Сильный ветер и мокрый снег накроют Санкт-Петербург 29 апреля 2020 года
На майские праздники в Ленобласть пустят больше электричек
Больных с легкой формой коронавируса начали помещать в пансионат «Заря»
Пять больниц начали прием пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге
Петербуржец, присевший на лавочку, чтобы убить коронавирус спиртным, получил 3000 рублей штрафа
В Ленинградском зоопарке родились 9 карликовых и 2 нубийских козлят
В Петербурге появилась стена памяти умершим от коронавируса медикам
Запертым на карантине студентам Первого медицинского университета Санкт-Петербурга передали две тонны фруктов и овощей
28 апреля индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге установил очередной антирекорд
В Санкт-Петербурге дадут салют в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Дама с собачкой: в Петербурге девушку задержали за прогулку с любимым шпицем
Метро Петербурга не будет работать в ночь на 2 и 10 мая
Пьяный мужчина пырнул отверткой двух полицейских в Ленинградской области
Оленевод из Нарьян-Мара забил внука поленом за потерянный в тундре мобильник
КАД перекроют на неделю до 3 мая 2020 года в Санкт-Петербурге
Карта распространения коронавируса в Санкт-Петербурге: В Невском и Приморском районах больше всего зараженных
На Радоницу на кладбища в Санкт-Петербурге, несмотря на карантин, пришли сотни человек