Клинические исследования лекарства от коронавируса запустят в Санкт-Петербурге

28 Апр 2020 2020-04-28T17:10:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге запустят клинические исследования лекарства от коронавируса. Всего исследования будут проходить в 17 центрах по всей России с участием 330 больных с COVID-19. Об этом стало известно во вторник, 28 апреля 2020 года.

- Мы исследуем несколько уже зарегистрированных в мире препаратов, показавших активность против коронавируса в Китае и в Европе. В первую очередь это, конечно, «Фавипиравир», эффективность которого доказана клиническими исследованиями, проведенными в городах Ухань и Шэньчжэнь. В случае подтверждения результатов китайских коллег, мы готовы начать серийное производство данного лекарственного препарата уже в мае 2020 года, - подчеркнул Дмитрий Кравченко, президент группы компании «ХимРар».

Сейчас еще идут доклинические исследования. В настоящее время «ХимРар» активно ведет наработку субстанции и производство готовой лекарственной формы препарата. После получения государственного одобрения, «ХимРар» приступит к выпуску препарата на рынок, при этом, значительная часть пациентов с коронавирусом сможет получить его в рамках клинических исследований уже в первой декаде мая.

ИСТОЧНИК KP.RU