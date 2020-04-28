2020-04-28T17:30:13+03:00
Общество

В Петербурге обсудили работу волонтеров во время режима самоизоляции

Активисты получили благодарности за оказание помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге обсудили работу волонтеров во время режима самоизоляции / Фото: ЗакСВ Петербурге обсудили работу волонтеров во время режима самоизоляции / Фото: ЗакС
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Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров во вторник, 28 апреля 2020 года, встретился с волонтерами, которые оказывают помощь горожанам во время пандемии коронавируса. Участники встречи обменялись опытом и лучшими методами волонтерской деятельности.

- Коронавирусная инфекция показала, насколько хрупок мир. Вы проявляете милосердие, взаимопомощь, вы делаете добро людям. Работаете с утра до ночи каждый день. Вы объединены общей целью – помогать ближнему. Решение сложных задач всегда сплачивает коллектив. Никто не должен уйти из истории Санкт-Петербурга, кто работал во время пандемии коронавирусной инфекции. В Петроградском районе была улица Милосердия, сегодня весь Петербург – один большой город Милосердия, – сказал Вячеслав Макаров.

Также на встрече обсудили празднование 75-летия Великой Победы. Макаров призвал активистов не оставить ни одного ветерана, жителя блокадного Ленинграда без должного внимания в этот святой для всей России день.

- Мы должны сделать все, чтобы этот день национальной гордости остался в памяти участников Великой Отечественной войны, ветеранов войны, ветеранов труда, - подчеркнул председатель ЗакСа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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