В Петербурге обсудили работу волонтеров во время режима самоизоляции
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров во вторник, 28 апреля 2020 года, встретился с волонтерами, которые оказывают помощь горожанам во время пандемии коронавируса. Участники встречи обменялись опытом и лучшими методами волонтерской деятельности.
- Коронавирусная инфекция показала, насколько хрупок мир. Вы проявляете милосердие, взаимопомощь, вы делаете добро людям. Работаете с утра до ночи каждый день. Вы объединены общей целью – помогать ближнему. Решение сложных задач всегда сплачивает коллектив. Никто не должен уйти из истории Санкт-Петербурга, кто работал во время пандемии коронавирусной инфекции. В Петроградском районе была улица Милосердия, сегодня весь Петербург – один большой город Милосердия, – сказал Вячеслав Макаров.
Также на встрече обсудили празднование 75-летия Великой Победы. Макаров призвал активистов не оставить ни одного ветерана, жителя блокадного Ленинграда без должного внимания в этот святой для всей России день.
- Мы должны сделать все, чтобы этот день национальной гордости остался в памяти участников Великой Отечественной войны, ветеранов войны, ветеранов труда, - подчеркнул председатель ЗакСа.
ИСТОЧНИК KP.RU